https://arabic.sputniknews.com/20220427/بوريل-يدعو-لتنظيم-العلاقة-الأوروبية-مع-روسيا-واشنطن-تموضعنا-النووي-في-أوروبا-لن-يتغير-1061675888.html

بوريل يدعو لتنظيم العلاقة الأوروبية مع روسيا... واشنطن: تموضعنا النووي في أوروبا لن يتغير

بوريل يدعو لتنظيم العلاقة الأوروبية مع روسيا... واشنطن: تموضعنا النووي في أوروبا لن يتغير

قال جوزيب بوريل إن روسيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات مجددا؛ في ظل زيارة دبلوماسيين أمريكيين إلى أوكرانيا، تؤكد واشنطن أن تموضعها النووي في... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T14:49+0000

2022-04-27T14:49+0000

2022-04-27T14:49+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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بوريل يدعو لتنظيم العلاقة الأوروبية مع روسيا.. واشنطن: تموضعنا النووي في أوروبا لن يتغير.. 72 مليون يورو دعم سعودي فرنسي للبنان بوريل يدعو لتنظيم العلاقة الأوروبية مع روسيا.. واشنطن: تموضعنا النووي في أوروبا لن يتغير.. 72 مليون يورو دعم سعودي فرنسي للبنان

جوزيب بوريل يقول إن روسيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات مجددادعا الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاتحاد الأوروبي وروسيا إلى إعادة تنظيم العلاقات بينهما.وفي تغريدة له على تويتر، قال بوريل إن البقاء في حالة توتر أو صراع دائم ليس الخيار الذي يفضله الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة إيجاد طرق لإعادة تنظيم العلاقات مع روسيا، والاتفاق على الضمانات والآليات الأمنية التي ستسمح بالتعايش السلمي، لافتا إلى أن هذه الخطوات ستكون صعبة وطويلة.وذكر أن "الاتحاد الأوروبي أنشيء لهدفين، أولا إيجاد قوة اقتصادية كبرى، والهدف الثاني منع الحروب في أوروبا وهي النظرية التي سقطت بالفعل".في ظل زيارة دبلوماسيين أمريكيين إلى أوكرانيا.. واشنطن تؤكد أن تموضعها النووي في أوروبا لن يتغيرقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن "لن تغير تموضعها النووي" رغم أنها تولي اهتماما جيدا لما تفعله روسيا.جاء ذلك على خلفية تحذير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن مخاطر اندلاع حرب نووية في هذا التوقيت كبيرة جدا ولا يجب الاستهانة بها.وانتقل الدبلوماسيون الأمريكيون إلى بولندا، ومنها إلى مدينة لفوف، غربي أوكرانيا، في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى أوكرانيا.ولفت برايس إلى أن نائب رئيس البعثة الأميركية زار لفوف والتقى نظراءه من الخارجية الأوكرانية، وعاد الدبلوماسيون لأوكرانيا بشكل مؤقت، للتجهيز إلى استئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي للسفارة الأمريكية في كييف.وأضاف: "معلوم كذلك أن الحصار الغربي والأمريكي الاقتصادي لروسيا مزعج ومقلق، ما أجج مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، لأن التمدد العسكري الأمريكي الغربي المعلن والخفي مسألة فاضحة ومن هنا كانت ضرورة الرد الروسي".السعودية وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لدعم ستة قطاعات في لبنان بـ 72 مليون يوروأعلنت السفارة الفرنسية في بيروت، عن توقيع باريس والرياض مذكرة تفاهم للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني بمبلغ 72 مليون يورو.وأفادت السفارة في بيان لها أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، قد وقعا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مقر السفارة، مذكرة التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني.وتهدف المذكرة إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان، من أجل تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي.وذكر السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، أن هذه الشراكة تهدف لدعم ستة قطاعات رئيسية، هي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي".وأضاف أن "هذه خطوة أولى ويتوقع أن نشهد خطوات عملية على الأرض عبر تنفيذ هذه الاتفاقية وسنرى بأي طريقة سيحدث هذا الدعم هل سيكون بشكل مالي مباشر أم بشراء الحاجات الضرورية لكن ليس هناك تفاصيل حتى الآن حول آلية التوزيع.يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل عبر برنامج عالم سبوتنيك

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