بوريل يدعو لتنظيم العلاقة الأوروبية مع روسيا... واشنطن: تموضعنا النووي في أوروبا لن يتغير
بوريل يدعو لتنظيم العلاقة الأوروبية مع روسيا.. واشنطن: تموضعنا النووي في أوروبا لن يتغير.. 72 مليون يورو دعم سعودي فرنسي للبنان
قال جوزيب بوريل إن روسيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات مجددا؛ في ظل زيارة دبلوماسيين أمريكيين إلى أوكرانيا، تؤكد واشنطن أن تموضعها النووي في أوروبا لن يتغير؛ السعودية وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لدعم ستة قطاعات في لبنان بـ 72 مليون يورو.
جوزيب بوريل يقول إن روسيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات مجددا
دعا الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاتحاد الأوروبي وروسيا إلى إعادة تنظيم العلاقات بينهما.
وفي تغريدة له على تويتر، قال بوريل إن البقاء في حالة توتر أو صراع دائم ليس الخيار الذي يفضله الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة إيجاد طرق لإعادة تنظيم العلاقات مع روسيا، والاتفاق على الضمانات والآليات الأمنية التي ستسمح بالتعايش السلمي، لافتا إلى أن هذه الخطوات ستكون صعبة وطويلة.
وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب الصادرة في باريس، إن هذه دعوة عقلانية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الحاصلة في أوكرانيا، وهو الحل الأمثل لإعادة الهدوء والاستقرار إلى القارة الأوروبية بعيدا عن الرغبات الأمريكية التي أدت إلى إشعال نيران الحرب في أوكرانيا،
وذكر أن "الاتحاد الأوروبي أنشيء لهدفين، أولا إيجاد قوة اقتصادية كبرى، والهدف الثاني منع الحروب في أوروبا وهي النظرية التي سقطت بالفعل".
وأضاف أنه "لا الحل العسكري ولا العقوبات ضد روسيا ستؤدي إلى أي نتائج، لذا يجب العودة إلى الحوار وطاولة المفاوضات، والتفاهم وأخذ جميع الاعتبارات بعين النظر سواء من جهة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك مخاوف روسيا الأمنية من تغلغل الناتو في أوكرانيا".
في ظل زيارة دبلوماسيين أمريكيين إلى أوكرانيا.. واشنطن تؤكد أن تموضعها النووي في أوروبا لن يتغير
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن "لن تغير تموضعها النووي" رغم أنها تولي اهتماما جيدا لما تفعله روسيا.
جاء ذلك على خلفية تحذير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن مخاطر اندلاع حرب نووية في هذا التوقيت كبيرة جدا ولا يجب الاستهانة بها.
وانتقل الدبلوماسيون الأمريكيون إلى بولندا، ومنها إلى مدينة لفوف، غربي أوكرانيا، في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى أوكرانيا.
ولفت برايس إلى أن نائب رئيس البعثة الأميركية زار لفوف والتقى نظراءه من الخارجية الأوكرانية، وعاد الدبلوماسيون لأوكرانيا بشكل مؤقت، للتجهيز إلى استئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي للسفارة الأمريكية في كييف.
وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الأمريكية ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار غباشي، إن هناك حلقات متصلة بين كل هذه التصريحات من كل هذه الجوانب فالصراع في أوكرانيا هو صراع بين الولايات المتحدة والعالم الغربي مقابل الروس والدول المؤيدة لروسيا".
وأضاف: "معلوم كذلك أن الحصار الغربي والأمريكي الاقتصادي لروسيا مزعج ومقلق، ما أجج مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، لأن التمدد العسكري الأمريكي الغربي المعلن والخفي مسألة فاضحة ومن هنا كانت ضرورة الرد الروسي".
وأضاف غباشي أنه لا ضمانات يمكن أن تقدمها واشنطن لطمأنة العالم في ظل مخاطر اندلاع حرب نووية، فالمواجهة ليست مرتبطة بمنطقة نفوذ محدودة، لكن التهديد مستمر وكذلك محاولات جر دول أخرى كالسويد وفنلندا إلى الناتو وهي محيطة بروسيا وتشكل انتهاكا لأمنها".
السعودية وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لدعم ستة قطاعات في لبنان بـ 72 مليون يورو
أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت، عن توقيع باريس والرياض مذكرة تفاهم للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني بمبلغ 72 مليون يورو.
وأفادت السفارة في بيان لها أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، قد وقعا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مقر السفارة، مذكرة التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني.
وتهدف المذكرة إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان، من أجل تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي.
وذكر السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، أن هذه الشراكة تهدف لدعم ستة قطاعات رئيسية، هي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي".
وقال نسيب غبريال، الخبير الاقتصادي والمالي اللبناني، إن "أهمية مذكرة التفاهم تكمن في إبرازها اهتمام السعودية وفرنسا المستمر بالأوضاع المعيشية في لبنان"، مشيرا إلى أن "الصندوق ليس استثماريا وليس لتمويل مشاريع خاصة أو بنى تحتية لكنه لدعم العائلات اللبنانية بمساعدات إنسانية".
وأضاف أن "هذه خطوة أولى ويتوقع أن نشهد خطوات عملية على الأرض عبر تنفيذ هذه الاتفاقية وسنرى بأي طريقة سيحدث هذا الدعم هل سيكون بشكل مالي مباشر أم بشراء الحاجات الضرورية لكن ليس هناك تفاصيل حتى الآن حول آلية التوزيع.
وأكد غبريال أن أولوية الحكومة بحكم تشكيلها يتركز في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بخطة إصلاحات وشروط مسبقة تنفذها الحكومة اللبنانية، وهو توقيع يعطي مصداقية للبرنامج الإصلاحي مع انضباط في التنفيذ، ويفتح الباب أيضا أمام مصادر أخرى للتمويل.
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