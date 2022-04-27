https://arabic.sputniknews.com/20220427/تركيا-تتمسك-بخطة-شراء-دفعة-ثانية-من-منظومات-إس-400-1061652782.html
تركيا تتمسك بخطة شراء دفعة ثانية من منظومات "إس-400"
تركيا تتمسك بخطة شراء دفعة ثانية من منظومات "إس-400"
أعلن إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، أن خطة شراء الدفعة الثانية من منظومات "إس-400" الروسية تبقى معروضة على جدول أعمال تركيا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T05:59+0000
2022-04-27T05:59+0000
2022-04-27T05:59+0000
سلاح روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1050427442_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2302654eead6b72b8bb71530ce3c397.png
وكانت تركيا تسلمت مجموعة من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات في عام 2019. وأكد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في نهاية أغسطس/آب 2021، نية بلاده شراء مجموعة أخرى من منظومات "إس-400".وقال دمير في الحديث لـTRT Haber أخيرا إن شراء الدفعة الثانية (من منظومات "إس-400") مدرج على جدول الأعمال.وأكد أن تعاون بلاده مع روسيا في مجال التصنيع العسكري لا يواجه أي مشكلة جراء ما يجري في أوكرانيا.وكانت تركيا تعاقدت على شراء منظومات "إس-400" بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2017. وتضمن العقد شراء دفعة أخرى من منظومات "إس-400".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1050427442_236:0:1676:1080_1920x0_80_0_0_039bb5322ca4339997ddd1fe8bae6ae5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, العالم
تركيا تتمسك بخطة شراء دفعة ثانية من منظومات "إس-400"
تابعنا عبر
أعلن إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، أن خطة شراء الدفعة الثانية من منظومات "إس-400" الروسية تبقى معروضة على جدول أعمال تركيا.
وكانت تركيا تسلمت مجموعة من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات في عام 2019. وأكد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في نهاية أغسطس/آب 2021، نية بلاده شراء مجموعة أخرى من منظومات "إس-400".
وقال
دمير في الحديث لـTRT Haber أخيرا إن شراء الدفعة الثانية (من منظومات "إس-400") مدرج على جدول الأعمال.
وأكد أن تعاون بلاده مع روسيا في مجال التصنيع العسكري لا يواجه أي مشكلة جراء ما يجري في أوكرانيا.
وكانت تركيا تعاقدت على شراء منظومات "إس-400" بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2017. وتضمن العقد شراء دفعة أخرى من منظومات "إس-400".