https://arabic.sputniknews.com/20220427/تركيا-والإمارات-تبدآن-مفاوضات-من-أجل-إبرام-اتفاقية-شراكة-اقتصادية-شاملة-بين-البلدين-1061670557.html
تركيا والإمارات تبدآن مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين
تركيا والإمارات تبدآن مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين
بدأت تركيا والإمارات مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:18+0000
2022-04-27T13:18+0000
2022-04-27T13:18+0000
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وعقد وزير التجارة التركي محمد موش، مؤتمرا صحفيا مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي في إسطنبول، معربا عن سعادته البالغة بالإعلان مع الزيودي عن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات.وأشار إلى أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي ودبي، في فبراير/شباط الماضي، فتحت أبواب مرحلة جديدة بين البلدين على صعيد العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية"، لافتا إلى أن اللقاءات التي أجريت خلال تلك الزيارة شكلت أساسا لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.وأشار إلى أن شركات تركية عديدة تقوم بأعمال ناجحة للغاية في الإمارات في مجالات مختلفة، مثل المقاولات والخدمات اللوجستية، والصحة والسياحة، بالإضافة إلى تجارة السلع، معتبرا أن الإمارات بدورها باتت لاعبا عالميا مهما في العديد من قطاعات الخدمات مثل التمويل والسياحة والطيران والاستشارات الفنية.بدوره، أعرب الوزير الزيودي عن سعادته ببدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات، مشيرا إلى أنهم بدأوا العمل على تحقيق خطوات مهمة مع جميع دول العالم حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.وأضاف أنه "مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تهدف الإمارات إلى زيادة الصناعة والاستثمارات في الفترة المقبلة والاستفادة من الموارد البشرية وغيرها على أكمل وجه"، مشيرا إلى أن كلا الطرفين بحاجة إلى الاستفادة من الصفقات الثنائية.وذكر أن "الإمارات على وشك فتح شراكات جديدة مع خروج العالم من جائحة كورونا"، موضحا أن "اتفاقية الشراكة مع تركيا ستجعل الاقتصاد الإماراتي أكثر مرونة".يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى إنهاء حالة التوتر التي شابت العلاقات بينهما بسبب قضايا إقليمية.وتوجت هذه التحركات في فبراير الماضي بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الإمارات، وكانت هذه هي أول زيارة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإمارات منذ 10 سنوات.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، العاصمة التركية أنقرة.
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
تركيا والإمارات تبدآن مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين
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بدأت تركيا والإمارات مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وعقد وزير التجارة التركي محمد موش، مؤتمرا صحفيا مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي في إسطنبول، معربا عن سعادته البالغة بالإعلان مع الزيودي عن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات.
وأشار إلى أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي ودبي
، في فبراير/شباط الماضي، فتحت أبواب مرحلة جديدة بين البلدين على صعيد العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية"، لافتا إلى أن اللقاءات التي أجريت خلال تلك الزيارة شكلت أساسا لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبيّن أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج، بحجم تبادل تجاري يبلغ 8 مليارات دولار، لافتا إلى أن "حصة تركيا من الصادرات العالمية تخطت 1 في المئة للمرة الأولى في 2021، وأن حجم صادراتها تجاوز 225 مليار دولار".
وأشار إلى أن شركات تركية عديدة تقوم بأعمال ناجحة للغاية في الإمارات في مجالات مختلفة، مثل المقاولات والخدمات اللوجستية، والصحة والسياحة، بالإضافة إلى تجارة السلع، معتبرا أن الإمارات بدورها باتت لاعبا عالميا مهما في العديد من قطاعات الخدمات مثل التمويل والسياحة والطيران والاستشارات الفنية.
بدوره، أعرب الوزير الزيودي عن سعادته ببدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات، مشيرا إلى أنهم بدأوا العمل على تحقيق خطوات مهمة مع جميع دول العالم حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.
وأضاف أنه "مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تهدف الإمارات إلى زيادة الصناعة والاستثمارات في الفترة المقبلة والاستفادة من الموارد البشرية وغيرها على أكمل وجه"، مشيرا إلى أن كلا الطرفين بحاجة إلى الاستفادة من الصفقات الثنائية.
وذكر أن "الإمارات على وشك فتح شراكات جديدة مع خروج العالم من جائحة كورونا"، موضحا أن "اتفاقية الشراكة مع تركيا ستجعل الاقتصاد الإماراتي أكثر مرونة".
وأردف: "تركيا شريك مهم في الاتفاقية، وقطعت أشواطا كبيرة في الفترة الماضية. العلاقات بين تركيا والإمارات واعدة"، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري الثنائي شهد زيادة كبيرة في 2020، مقارنة بعام 2019.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى إنهاء حالة التوتر التي شابت العلاقات بينهما بسبب قضايا إقليمية.
وتوجت هذه التحركات في فبراير الماضي بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الإمارات، وكانت هذه هي أول زيارة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإمارات منذ 10 سنوات
.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، العاصمة التركية أنقرة.