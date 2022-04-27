تغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

السيطرة على حريق نشب بمستودع ذخيرة قرب بيلغورود ولا توجد إصابات أو أضرار مادية

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، إن النيران اندلعت في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم يصب أحد بأذى.

وتابع، "لا يوجد أضرار بالمباني السكنية أو المنازل، ولا إصابات أو ضحايا بين المدنيين حتى الآن".

وفي وقت لاحق، قال حاكم منطقة بيلغورود، إنه تم السيطرة على الحريق الذي نشب في مستودع للذخيرة قرية ستارايا نيليدوفكا.