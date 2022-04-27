تغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الـ63 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:33 GMT 27.04.2022
السيطرة على حريق نشب بمستودع ذخيرة قرب بيلغورود ولا توجد إصابات أو أضرار مادية
قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، إن النيران اندلعت في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم يصب أحد بأذى.
وأضاف، "لقد اتصلت للتو برئيس مستوطنة غولوفينسكي الريفية، دينيس زولوتوخين. وفقا للمعلومات الأولية، اشتعلت النيران في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا".
وتابع، "لا يوجد أضرار بالمباني السكنية أو المنازل، ولا إصابات أو ضحايا بين المدنيين حتى الآن".
وفي وقت لاحق، قال حاكم منطقة بيلغورود، إنه تم السيطرة على الحريق الذي نشب في مستودع للذخيرة قرية ستارايا نيليدوفكا.
05:24 GMT 27.04.2022
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعمل ضد أهداف في مقاطعة كورسك
كتب محافظ مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "الليلة عند الساعة 2:45، سمع العديد من سكان كورسك أصوات انفجارات متقطعة في أرجاء المنطقة".
وأضاف قائلا: "وفقًا للبيانات الأولية، أطلقت أنظمة الدفاع الجوي الروسية عددا من الصواريخ، ولم تقع إصابات في الأرواح ولا دمار".
ووعد بتوضيح تفاصيل أخرى خلال النهار بعد إجراء التحقيقات الازمة.