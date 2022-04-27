https://arabic.sputniknews.com/20220427/جورجيا-عودة-ساكاشفيلي-إلى-البلاد-كان-مخطط-لها-لفتح-جبهة-جديدة-مع-روسيا-1061672100.html

جورجيا: عودة ساكاشفيلي إلى البلاد كان مخطط لها لفتح جبهة جديدة مع روسيا

جورجيا: عودة ساكاشفيلي إلى البلاد كان مخطط لها لفتح جبهة جديدة مع روسيا

كشف رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الأربعاء، أن عودة رئيس جورجيا السابق المعتقل ميخائيل ساكاشفيلي إلى البلاد كان هدفه فتح جبهة جديدة ضد روسيا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T13:48+0000

2022-04-27T13:48+0000

2022-04-27T13:48+0000

العالم

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وقال غاريباشفيلي خلال مقابلة مع صحيفة جورجية: "كانت هناك نية لفتح جبهة ثانية، حيث أن هناك معلومات عن أن الحرب في أوكرانيا كانت ستبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي".وأضاف رئيس الحكومة الجورجية: "جاء ساكاشفيلي من أجل ذلك، بحيث يكون جاهزًا من هنا لفتح جبهة ثانية".وشدد رئيس الوزراء على أنه لن تكون هناك جبهة ثانية ولن يجر أحد جورجيا إلى المواجهة.وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق، أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في الحالة الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، في الثانية - بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر 2007، ومذبحة شركة Imedi TV واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت تنظر فيها المحاكم.

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العالم