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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220427/حاكم-فورونيج-إسقاط-طائرة-مسيرة-في-أجواء-المنطقة-صور-1061652643.html
حاكم فورونيج: إسقاط طائرة مسيرة في أجواء المنطقة... صور
حاكم فورونيج: إسقاط طائرة مسيرة في أجواء المنطقة... صور
أعلن محافظ مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، صباح اليوم الأربعاء، عن تصدي منظومة الدفاع الجوي لطائرة مسيّرة في أجواء المنطقة. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T05:47+0000
2022-04-27T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال الحاكم في بيان له على صفحته الشخصية على منصة "فكونتاكتي": "نجح نظام الدفاع الجوي الروسي باكتشاف هدف في سماء المنطقة صباح اليوم الأربعاء، حيث تم التصدي له بالطريقة المناسبة".وأضاف الحاكم غوسيف: "تم إسقاط الطائرة المسيرة والوضع تحت السيطرة"، مؤكدا أن لا شيء يهدد حياة وصحة سكان المنطقة حيث اقتصر الحدث على صوت انفجار نتيجة تدمير الطائرة المسيرة في الأجواء".
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حاكم فورونيج: إسقاط طائرة مسيرة في أجواء المنطقة... صور

05:47 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 06:17 GMT 27.04.2022)
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رادار فورونيج-دي إم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلن محافظ مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، صباح اليوم الأربعاء، عن تصدي منظومة الدفاع الجوي لطائرة مسيّرة في أجواء المنطقة.
وقال الحاكم في بيان له على صفحته الشخصية على منصة "فكونتاكتي": "نجح نظام الدفاع الجوي الروسي باكتشاف هدف في سماء المنطقة صباح اليوم الأربعاء، حيث تم التصدي له بالطريقة المناسبة".
وأضاف الحاكم غوسيف: "تم إسقاط الطائرة المسيرة والوضع تحت السيطرة"، مؤكدا أن لا شيء يهدد حياة وصحة سكان المنطقة حيث اقتصر الحدث على صوت انفجار نتيجة تدمير الطائرة المسيرة في الأجواء".
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:32 GMT
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