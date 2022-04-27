https://arabic.sputniknews.com/20220427/حاكم-فورونيج-إسقاط-طائرة-مسيرة-في-أجواء-المنطقة-صور-1061652643.html
حاكم فورونيج: إسقاط طائرة مسيرة في أجواء المنطقة... صور
حاكم فورونيج: إسقاط طائرة مسيرة في أجواء المنطقة... صور
أعلن محافظ مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، صباح اليوم الأربعاء، عن تصدي منظومة الدفاع الجوي لطائرة مسيّرة في أجواء المنطقة. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T05:47+0000
2022-04-27T05:47+0000
2022-04-27T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال الحاكم في بيان له على صفحته الشخصية على منصة "فكونتاكتي": "نجح نظام الدفاع الجوي الروسي باكتشاف هدف في سماء المنطقة صباح اليوم الأربعاء، حيث تم التصدي له بالطريقة المناسبة".وأضاف الحاكم غوسيف: "تم إسقاط الطائرة المسيرة والوضع تحت السيطرة"، مؤكدا أن لا شيء يهدد حياة وصحة سكان المنطقة حيث اقتصر الحدث على صوت انفجار نتيجة تدمير الطائرة المسيرة في الأجواء".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
حاكم فورونيج: إسقاط طائرة مسيرة في أجواء المنطقة... صور
05:47 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 06:17 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
أعلن محافظ مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، صباح اليوم الأربعاء، عن تصدي منظومة الدفاع الجوي لطائرة مسيّرة في أجواء المنطقة.
وقال الحاكم في بيان له على صفحته الشخصية على منصة "فكونتاكتي": "نجح نظام الدفاع الجوي الروسي باكتشاف هدف في سماء المنطقة صباح اليوم الأربعاء، حيث تم التصدي له بالطريقة المناسبة".
وأضاف الحاكم غوسيف: "تم إسقاط الطائرة المسيرة والوضع تحت السيطرة"، مؤكدا أن لا شيء يهدد حياة وصحة سكان المنطقة حيث اقتصر الحدث على صوت انفجار نتيجة تدمير الطائرة المسيرة في الأجواء".