https://arabic.sputniknews.com/20220427/دبلوماسية-إيرانية-في-الأمم-المتحدة-فرض-الحظر-على-الدول-غير-قانوني-ويؤثر-سلبا-على-حياة-المواطنين-1061659250.html
دبلوماسية إيرانية في الأمم المتحدة: فرض الحظر على الدول غير قانوني ويؤثر سلبا على حياة المواطنين
دبلوماسية إيرانية في الأمم المتحدة: فرض الحظر على الدول غير قانوني ويؤثر سلبا على حياة المواطنين
اعتبرت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة زهرا أرشادي، أن فرض الحظر على بعض الدول ومن بينها إيران هو أمر "غير قانوني"، ويكون له تأثير سلبي... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T10:54+0000
2022-04-27T10:54+0000
2022-04-27T10:54+0000
إيران
أخبار إيران
منظمة الأمم المتحدة
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وأوضحت أرشادي خلال كلمة لها أمام الاجتماع الـ55 للجنة السكان والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الیوم الأربعاء، أن "إجراءات الحظر الجائر تصعب حصول الشرائح الضعيفة في الدول المفروض عليها الحظر ومنها إیران، على السلع والمستلزمات الطبية الأولية، الأمر الذي يعرّض أرواح وصحة المواطنين للخطر"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضافت الدبلوماسية الإيرانية : "كذلك يكون لها تأثير على توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية بسبب القيود الشديدة المفروضة على موارد العملة الأجنبية".وتابعت: "إنني بصفتي مندوبة إيران التي يتعرض شعبه لأشد الإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، أدعو إلى الإلغاء الكامل والفوري لجميع هذه الإجراءات ورفع الحظر بهدف ضمان التوفير الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة
دبلوماسية إيرانية في الأمم المتحدة: فرض الحظر على الدول غير قانوني ويؤثر سلبا على حياة المواطنين
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اعتبرت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة زهرا أرشادي، أن فرض الحظر على بعض الدول ومن بينها إيران هو أمر "غير قانوني"، ويكون له تأثير سلبي على حياة وصحة المواطنين.
وأوضحت أرشادي خلال كلمة لها أمام الاجتماع الـ55 للجنة السكان والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الیوم الأربعاء، أن "إجراءات الحظر الجائر تصعب حصول الشرائح الضعيفة في الدول المفروض عليها الحظر ومنها إیران، على السلع والمستلزمات الطبية الأولية، الأمر الذي يعرّض أرواح وصحة المواطنين للخطر"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
.
وأضافت الدبلوماسية الإيرانية : "كذلك يكون لها تأثير على توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية بسبب القيود الشديدة المفروضة على موارد العملة الأجنبية".
وتابعت: "إنني بصفتي مندوبة إيران التي يتعرض شعبه لأشد الإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، أدعو إلى الإلغاء الكامل والفوري لجميع هذه الإجراءات ورفع الحظر بهدف ضمان التوفير الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".