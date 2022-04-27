https://arabic.sputniknews.com/20220427/دبلوماسي-روسي-المحكمة-الجنائية-الدولية-أداة-سياسية-وليس-لها-علاقة-بتحقيق-العدالة-1061687238.html
دبلوماسي روسي: المحكمة الجنائية الدولية أداة سياسية وليس لها علاقة بتحقيق العدالة
دبلوماسي روسي: المحكمة الجنائية الدولية أداة سياسية وليس لها علاقة بتحقيق العدالة
أعلن دبلوماسي روسي في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أداة سياسية وليس لها علاقة بتحقيق العدالة. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T22:36+0000
2022-04-27T22:36+0000
2022-04-27T22:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي: "المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أداة سياسية وليس لها علاقة بتحقيق العدالة".ولفت المسؤول إلى أن روسيا ستعقد اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي في 6 أيار/ مايو لتقديم معلومات مباشرة حول الوضع على الأرض في أوكرانيا.وقال سيرغي ليونيدشينكو، رئيس القسم القانوني بالبعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي: "سيتم معاقبة المسؤولين عن تعذيب وقتل الأوكرانيين غير الموالين لنظام كييف، وسيتم الانتهاء من تشويه سمعة أوكرانيا".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/زيلينسكي-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية-موجود-في-أوكرانيا--1059973344.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
دبلوماسي روسي: المحكمة الجنائية الدولية أداة سياسية وليس لها علاقة بتحقيق العدالة
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أعلن دبلوماسي روسي في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أداة سياسية وليس لها علاقة بتحقيق العدالة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الدبلوماسي: "المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أداة سياسية وليس لها علاقة بتحقيق العدالة".
ولفت المسؤول إلى أن روسيا ستعقد اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي في 6 أيار/ مايو لتقديم معلومات مباشرة حول الوضع على الأرض في أوكرانيا.
وقال سيرغي ليونيدشينكو، رئيس القسم القانوني بالبعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي: "سيتم معاقبة المسؤولين عن تعذيب وقتل الأوكرانيين غير الموالين لنظام كييف، وسيتم الانتهاء من تشويه سمعة أوكرانيا".
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.