https://arabic.sputniknews.com/20220427/رئيسي-البرلمان-العراقي-الجديد-له-دور-فاعل-لتطوير-التعاون-بين-طهران-وبغداد-1061673546.html
رئيسي: البرلمان العراقي الجديد له دور فاعل لتطوير التعاون بين طهران وبغداد
رئيسي: البرلمان العراقي الجديد له دور فاعل لتطوير التعاون بين طهران وبغداد
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن البرلمان العراقي الجديد له دور فاعل لتطوير التعاون بين طهران وبغداد. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T14:07+0000
2022-04-27T14:07+0000
2022-04-27T14:07+0000
إيران
أخبار إيران
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جاء ذلك خلال استقبال رئيسي، لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الذي يزور البلاد حاليا.وأكد رئيسي تطلعه إلى اكتمال سير تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بأسرع وقت ممكن.ووصل الحلبوسي، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه وفد نيابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، ووفقا لبيان البرلمان العراقي، جاء ذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.وتضمن جدول زيارة الحلبوسي لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/بعد-فوزالحلبوسي-برئاسة-البرلمان-العراقي-للمرة-الثانية-ما-مصير-الكاظمي-وبرهم-صالح؟-1055191122.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إيران, أخبار إيران
رئيسي: البرلمان العراقي الجديد له دور فاعل لتطوير التعاون بين طهران وبغداد
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن البرلمان العراقي الجديد له دور فاعل لتطوير التعاون بين طهران وبغداد.
جاء ذلك خلال استقبال رئيسي، لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الذي يزور البلاد حاليا.
وأكد رئيسي تطلعه إلى اكتمال سير تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بأسرع وقت ممكن.
ووصل الحلبوسي، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه وفد نيابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، ووفقا لبيان البرلمان العراقي، جاء ذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.
وتضمن جدول زيارة الحلبوسي
لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين.