https://arabic.sputniknews.com/20220427/رئيس-الأركان-الجزائري-ذاكرة-الجزائر-لا-يمكن-التخلي-عنها-أبدا-1061653873.html
رئيس الأركان الجزائري: ذاكرة الجزائر لا يمكن التخلي عنها أبدا
رئيس الأركان الجزائري: ذاكرة الجزائر لا يمكن التخلي عنها أبدا
أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، أن ذاكرة الجزائر لا يمكن التخلي عنها أبدا، حمايتها واجب مقدس. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T06:54+0000
2022-04-27T06:54+0000
2022-04-27T06:54+0000
الجزائر
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، جاء ذلك خلال زيارة عمل وتفتيش إلى مقر الفرقة الثامنة المدرعة في الناحية العسكرية الثانية، أمس الثلاثاء.وقال شنقريحة إن "حماية وصون ذاكرتنا الوطنية، الحافلة بالمآثر الخالدة، والنهل من قيمها النبيلة ومبادئها الراسخة، هو واجب مقدس، ومسؤولية جسيمة نتحملها جميعا".وأضاف: "فذاكرتنا التي لن نتخلى عنها أبدا هي ذخيرتنا، التي لا تنضب، بكسب كل الرهانات، ومواجهة كافة التحديات، مهما كان نوعها ومصدرها، وهي زادنا الذي نستمد منه بواعث قوتنا ووحدة أمتنا".وأشار إلى أن دور المواطن في مواجهة مختلف التهديدات مهما كان نوعها ومصدرها، لا يقل أهمية عما تقوم به وحدات الجيش في الميدان.وتابع: "يجب أن نتذكر دوما أبطال الجزائر، الذين أخلصوا للوطن. وقدموا أرواحهم عربونا لاستقلال، جاء بعد ثورة عارمة تخلص بفضلها الشعب الجزائري من ليل استعماري طويل، استقلال كان ثمنه باهظا، دفعته القوافل الطويلة من شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بأعز وأنفس ما يملكون من أجل التحرر واسترجاع سيادتنا الوطنية".يأتي ذلك مع قرب الاحتفال بالذكرى الستين على استقلال الجزائر (5 يوليو/ تموز 1962).
https://arabic.sputniknews.com/20220421/رئيس-الأركان-الجزائر-تعرف-كيف-ترد-بقوة-على-كل-من-تسول-له-نفسه-المساس-بحرمة-حدودها-1061462413.html
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الجزائر, العالم العربي
رئيس الأركان الجزائري: ذاكرة الجزائر لا يمكن التخلي عنها أبدا
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أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، أن ذاكرة الجزائر لا يمكن التخلي عنها أبدا، حمايتها واجب مقدس.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية
، جاء ذلك خلال زيارة عمل وتفتيش إلى مقر الفرقة الثامنة المدرعة في الناحية العسكرية الثانية، أمس الثلاثاء.
وقال شنقريحة إن "حماية وصون ذاكرتنا الوطنية، الحافلة بالمآثر الخالدة، والنهل من قيمها النبيلة ومبادئها الراسخة، هو واجب مقدس، ومسؤولية جسيمة نتحملها جميعا".
وأضاف: "فذاكرتنا التي لن نتخلى عنها أبدا هي ذخيرتنا، التي لا تنضب، بكسب كل الرهانات، ومواجهة كافة التحديات، مهما كان نوعها ومصدرها، وهي زادنا الذي نستمد منه بواعث قوتنا ووحدة أمتنا".
وأشار إلى أن دور المواطن في مواجهة مختلف التهديدات مهما كان نوعها ومصدرها، لا يقل أهمية عما تقوم به وحدات الجيش في الميدان.
وتابع: "يجب أن نتذكر دوما أبطال الجزائر، الذين أخلصوا للوطن. وقدموا أرواحهم عربونا لاستقلال، جاء بعد ثورة عارمة تخلص بفضلها الشعب الجزائري من ليل استعماري طويل، استقلال كان ثمنه باهظا، دفعته القوافل الطويلة من شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بأعز وأنفس ما يملكون من أجل التحرر واسترجاع سيادتنا الوطنية".
يأتي ذلك مع قرب الاحتفال بالذكرى الستين على استقلال الجزائر (5 يوليو/ تموز 1962).