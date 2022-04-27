https://arabic.sputniknews.com/20220427/رئيس-البرلمان-العراقي-يصل-إلى-طهران-ويلتقي-بنظيره-الإيراني-صور-1061654756.html
رئيس البرلمان العراقي يصل إلى طهران ويلتقي بنظيره الإيراني... صور
رئيس البرلمان العراقي يصل إلى طهران ويلتقي بنظيره الإيراني... صور
وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه وفد نيابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T07:20+0000
2022-04-27T07:20+0000
2022-04-27T07:20+0000
العراق
إيران
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ووفقا لبيان البرلمان العراقي، جاء ذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.وأضاف البيان أن الحلبوسي والوفد المرافق له، قد التقى قاليباف في طهران.كما أشار البيان إلى أن جدول زيارة الحلبوسي يتضمن أيضاً لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, إيران
رئيس البرلمان العراقي يصل إلى طهران ويلتقي بنظيره الإيراني... صور
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وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه وفد نيابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران.
ووفقا لبيان البرلمان العراقي، جاء ذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.
وأضاف البيان أن الحلبوسي والوفد المرافق له، قد التقى قاليباف في طهران.
كما أشار البيان إلى أن جدول زيارة الحلبوسي يتضمن أيضاً لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين.