https://arabic.sputniknews.com/20220427/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-من-الآن-سأدفع-نفقات-طعام-عائلتي-من-جيبي-الخاص-1061676532.html

رئيس الوزراء الإسرائيلي: من الآن سأدفع نفقات طعام عائلتي من جيبي الخاص

رئيس الوزراء الإسرائيلي: من الآن سأدفع نفقات طعام عائلتي من جيبي الخاص

قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه من الآن، سيدفع جميع نفقات طعام عائلته من حسابه الشخصي. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T15:06+0000

2022-04-27T15:06+0000

2022-04-27T15:06+0000

إسرائيل

نفتالي بينيت

أخبار العالم الآن

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وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الأربعاء، أن نفتالي بينيت قد صرح بذلك على خلفية توجيه انتقادات للنفقات التي تحصل عليها عائلته من خزينة الدولة مقابل وجبات الطعام.وأكدت القناة العبرية أن عائلة بينيت تكلف الدولة الإسرائيلية نحو 87.7 ألف شيكل شهريا، حيث نقلت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن هذه النفقات أقل بثلاث مرات من نفقات بنيامين نتنياهو، سلفه في المنصب، حيث بلغت إجمالي نفقات عائلة نتنياهو نحو 262 ألف شيكل.ومن جانبه، نشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، ذكر من خلالها أن تلك النفقات كان بحسب الإجراءات المتبعة، ولكنه اختار الاستماع إلى الجمهور، وستكون مصاريف عائلته من جيبه الخاص.وشدد نفتالي بينيت على أن وجوده في منصبه ليس من أجل المال، ولكن لخدمة مواطني إسرائيل، موضحا أنه يستمع إلى النقد دائما، وأنه حق عليه، وهو ما دفعه إلى التأكيد على أن مصاريف عائتله من الطعام ستكون من جيبه الخاص.

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إسرائيل, نفتالي بينيت, أخبار العالم الآن