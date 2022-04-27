https://arabic.sputniknews.com/20220427/رد-فعل-غوارديولا-بعد-تسجيل-بنزيما-ركلة-الجزاء-على-طريقة-بانينكا-فيديو-1061656394.html
رد فعل غوارديولا بعد تسجيل بنزيما ركلة الجزاء على طريقة "بانينكا"... فيديو
رد فعل غوارديولا بعد تسجيل بنزيما ركلة الجزاء على طريقة "بانينكا"... فيديو
تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثّق رد فعل المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، بعدما سجل مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، ركلة جزاء على طريقة... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T08:18+0000
2022-04-27T08:18+0000
2022-04-27T08:18+0000
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار دوري أبطال أوروبا
كريم بنزيما
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احتسب حكم المبارة ركلة جزاء لصالح ريال مدريد إثر لمس الكرة يد مدافع "السيتي"، الإسباني إيميريك لابورت، في الدقيقة 82 حينما كانت النتيجة تشير لتقدم مانشستر سيتي بنتيجة 4-2.وتوجه بنزيما لتنفيذ الركلة، الذي فاجأ الجميع، بتسديد الركلة على طريقة "بانينكا" بهدوء أعصاب يحسد عليه، لتستقر الكرة على يمين حارس مانشستر سيتي الذي ارتمى في الجهة المعاكسة.وفي الفيديو المتداول نرى غوارديولا وهو يمسك برأسه بعد تسديد بنزيما لركلة الجزاء، وفي وقت مهم والريال متأخر بفارق هدفين.وانتهت المواجهة بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، وسيلتقي الفريقان بعد أسبوع في مدريد لتحديد المتأهل منهما إلى المباراة النهائية.تسديدة بانينكا في كرة القدم هي تقنية تستخدم في ركلة الجزاء حيث يقوم اللاعب بتسديد الكرة بلمسة خفيفة من الأسفل، مما يؤدي إلى ارتفاعها وسقوطها داخل المرمى. تم استخدام هذه الركلة لأول مرة من قبل اللاعب التشيكي أنتونين بانينكا، الذي قدم هذه التقنية للعالم في نهائي بطولة أمم أوروبا 1976، عندما خدع حارس مرمى ألمانيا الغربية سيب ماير ليحقق اللقب للمنتخب التشيكوسلوفاكي. وبعد ظهورها المثير في البطولة، تم استخدام تقنية "بانينكا" من جميع اللاعبين على مستوى العالم.
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا, كريم بنزيما
رد فعل غوارديولا بعد تسجيل بنزيما ركلة الجزاء على طريقة "بانينكا"... فيديو
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تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثّق رد فعل المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، بعدما سجل مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" خلال مباراة الفريقين مساء أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
احتسب حكم المبارة ركلة جزاء لصالح ريال مدريد إثر لمس الكرة يد مدافع "السيتي"، الإسباني إيميريك لابورت، في الدقيقة 82 حينما كانت النتيجة تشير لتقدم مانشستر سيتي بنتيجة 4-2.
وتوجه بنزيما
لتنفيذ الركلة، الذي فاجأ الجميع، بتسديد الركلة على طريقة "بانينكا" بهدوء أعصاب يحسد عليه، لتستقر الكرة على يمين حارس مانشستر سيتي الذي ارتمى في الجهة المعاكسة.
وفي الفيديو المتداول نرى غوارديولا
وهو يمسك برأسه بعد تسديد بنزيما لركلة الجزاء، وفي وقت مهم والريال متأخر بفارق هدفين.
وانتهت المواجهة بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-3
، وسيلتقي الفريقان بعد أسبوع في مدريد لتحديد المتأهل منهما إلى المباراة النهائية.
تسديدة بانينكا في كرة القدم هي تقنية تستخدم في ركلة الجزاء حيث يقوم اللاعب بتسديد الكرة بلمسة خفيفة من الأسفل، مما يؤدي إلى ارتفاعها وسقوطها داخل المرمى.
تم استخدام هذه الركلة لأول مرة من قبل اللاعب التشيكي أنتونين بانينكا، الذي قدم هذه التقنية للعالم في نهائي بطولة أمم أوروبا 1976، عندما خدع حارس مرمى ألمانيا الغربية سيب ماير ليحقق اللقب للمنتخب التشيكوسلوفاكي.
وبعد ظهورها المثير في البطولة، تم استخدام تقنية "بانينكا" من جميع اللاعبين على مستوى العالم.