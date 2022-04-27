https://arabic.sputniknews.com/20220427/روسيا-تطرد-ثلاثة-دبلوماسيين-من-سفارة-النرويج----1061666758.html
روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النرويج
روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النرويج
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النرويج. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T12:19+0000
2022-04-27T12:19+0000
2022-04-27T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
موسكو
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم اليوم 27 نيسان/ أبريل، استدعاء سفير مملكة النرويج، رون ريسالاند، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية. لقد تم الاحتجاج بشدة على القرار غير المبرر لسلطات هذا البلد بطرد موظفي السفارة الروسية في النرويج".وأضاف البيان: "من الجانب الروسي، لوحظ أن الخط غير الودي للسلطات النرويجية يتسبب في أضرار جسيمة للعلاقات الثنائية".وأكد البيان أنه "تم تقديم مذكرة إلى السفير (النرويجي) حول الإعلان على أساس المعاملة بالمثل "شخص غير مرغوب فيه" لثلاثة دبلوماسيين من السفارة النرويجية في موسكو".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, موسكو
روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النرويج
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النرويج.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم اليوم 27 نيسان/ أبريل، استدعاء سفير مملكة النرويج، رون ريسالاند، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية. لقد تم الاحتجاج بشدة على القرار غير المبرر لسلطات هذا البلد بطرد موظفي السفارة الروسية في النرويج".
وتابع البيان: "وكذلك تقديم المساعدة العسكرية من قبل السلطات النرويجية لنظام كييف، وتستر أوسلو على جرائم القوميين الأوكرانيين ضد السكان المدنيين في دونباس وأوكرانيا".
وأضاف البيان: "من الجانب الروسي، لوحظ أن الخط غير الودي للسلطات النرويجية يتسبب في أضرار جسيمة للعلاقات الثنائية".
وأكد البيان أنه "تم تقديم مذكرة إلى السفير (النرويجي) حول الإعلان على أساس المعاملة بالمثل "شخص غير مرغوب فيه" لثلاثة دبلوماسيين من السفارة النرويجية في موسكو".