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مستشار النمسا: نقبل شروط الدفع مقابل الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل
https://arabic.sputniknews.com/20220427/روسيا-توقف-تصدير-الغاز-إلى-دول-غير-صديقة-1061657109.html
روسيا توقف تصدير الغاز إلى دول غير صديقة
روسيا توقف تصدير الغاز إلى دول غير صديقة
علقت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي، توريد الغاز إلى بلغاريا وبولندا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T08:32+0000
2022-04-27T08:32+0000
روسيا
اقتصاد روسيا
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وأعلن فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، عبر حسابه في تلغرام، أن المجلس النيابي يؤيد قرار "غازبروم" بوقف صادرات الغاز إلى بلغاريا وبولندا حتى إشعار آخر.وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى البلدين المذكورين بعدما رفض قادتهما سداد فاتورة الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية.وكانت الدول الأوروبية الرئيسية وضعت أموال روسيا المودعة لدى مصارفها تحت الحجز التحفظي وهو ما يمنع روسيا من الاستفادة من عوائد صادراتها، وبالأخص صادرات الغاز. ولكي يستمر مستوردو الغاز الروسي في استيراده اقترحت روسيا عليهم أن يدفعوا مستحقاتها بالعملة الروسية.وقال فولودين إن قادة بلغاريا وبولندا رفضوا، وعليهم أن يشرحوا لمواطنيهم كيف سيخرجون من المأزق ومَن الذي يخدم قرارهم مصلحته.وشدد على ضرورة اتخاذ نفس الموقف حيال "البلدان الأخرى غير الصديقة لنا".
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روسيا, اقتصاد روسيا

روسيا توقف تصدير الغاز إلى دول غير صديقة

08:32 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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علقت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي، توريد الغاز إلى بلغاريا وبولندا.
وأعلن فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، عبر حسابه في تلغرام، أن المجلس النيابي يؤيد قرار "غازبروم" بوقف صادرات الغاز إلى بلغاريا وبولندا حتى إشعار آخر.
وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى البلدين المذكورين بعدما رفض قادتهما سداد فاتورة الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية.
وكانت الدول الأوروبية الرئيسية وضعت أموال روسيا المودعة لدى مصارفها تحت الحجز التحفظي وهو ما يمنع روسيا من الاستفادة من عوائد صادراتها، وبالأخص صادرات الغاز. ولكي يستمر مستوردو الغاز الروسي في استيراده اقترحت روسيا عليهم أن يدفعوا مستحقاتها بالعملة الروسية.
وقال فولودين إن قادة بلغاريا وبولندا رفضوا، وعليهم أن يشرحوا لمواطنيهم كيف سيخرجون من المأزق ومَن الذي يخدم قرارهم مصلحته.
وشدد على ضرورة اتخاذ نفس الموقف حيال "البلدان الأخرى غير الصديقة لنا".
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