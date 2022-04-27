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روسيا ستبذل قصارى جهدها للإفراج عن جميع الروس المسجونين في الولايات المتحدة
روسيا ستبذل قصارى جهدها للإفراج عن جميع الروس المسجونين في الولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها للإفراج عن جميع الروس المسجونين في الولايات المتحدة. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T16:40+0000
2022-04-27T16:40+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة :"الشيء الرئيسي هو أن العدالة انتصرت، حتى لو لم يكن على الفور، فقدعاد قسطنطين ياروشينكو إلى منزل عائلته. وسنواصل بذل قصارى جهدنا لتحرير جميع الروس، الذين سقطوا في أحجار رحى "العدالة" الأمريكية العقابية، وحماية حقوقهم وضمان العودة دون عوائق إلى روسيا ".وأضافت الخارجية الروسية، إن "عودة ياروشينكو إلى روسيا هي نتيجة عمل منسق طويل الأمد بين الإدارات الروسية المهتمة" .في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين، أنه نتيجة لعملية التفاوض، في 27 أبريل، تم تبادل المواطن الأمريكي تريفور ريد، الذي أدين سابقا في روسيا، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو .
https://arabic.sputniknews.com/20220427/موسكو-وواشنطن-تتفقان-على-صفقة-تبادل-سجناء-1061666997.html
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روسيا, الخارجية الروسية

روسيا ستبذل قصارى جهدها للإفراج عن جميع الروس المسجونين في الولايات المتحدة

16:40 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الذهاب إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها للإفراج عن جميع الروس المسجونين في الولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة :"الشيء الرئيسي هو أن العدالة انتصرت، حتى لو لم يكن على الفور، فقدعاد قسطنطين ياروشينكو إلى منزل عائلته. وسنواصل بذل قصارى جهدنا لتحرير جميع الروس، الذين سقطوا في أحجار رحى "العدالة" الأمريكية العقابية، وحماية حقوقهم وضمان العودة دون عوائق إلى روسيا ".
وأضافت الخارجية الروسية، إن "عودة ياروشينكو إلى روسيا هي نتيجة عمل منسق طويل الأمد بين الإدارات الروسية المهتمة" .
في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين، أنه نتيجة لعملية التفاوض، في 27 أبريل، تم تبادل المواطن الأمريكي تريفور ريد، الذي أدين سابقا في روسيا، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو .
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
موسكو وواشنطن تتفقان على صفقة تبادل سجناء
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