روسيا ستبذل قصارى جهدها للإفراج عن جميع الروس المسجونين في الولايات المتحدة
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها للإفراج عن جميع الروس المسجونين في الولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة :"الشيء الرئيسي هو أن العدالة انتصرت، حتى لو لم يكن على الفور، فقدعاد قسطنطين ياروشينكو إلى منزل عائلته. وسنواصل بذل قصارى جهدنا لتحرير جميع الروس، الذين سقطوا في أحجار رحى "العدالة" الأمريكية العقابية، وحماية حقوقهم وضمان العودة دون عوائق إلى روسيا ".
وأضافت الخارجية الروسية، إن "عودة ياروشينكو إلى روسيا هي نتيجة عمل منسق طويل الأمد بين الإدارات الروسية المهتمة" .
في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين، أنه نتيجة لعملية التفاوض، في 27 أبريل، تم تبادل المواطن الأمريكي تريفور ريد، الذي أدين سابقا في روسيا، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو .
وأضافت الخارجية الروسية، إن "عودة ياروشينكو إلى روسيا هي نتيجة عمل منسق طويل الأمد بين الإدارات الروسية المهتمة" .
في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين، أنه نتيجة لعملية التفاوض، في 27 أبريل، تم تبادل المواطن الأمريكي تريفور ريد، الذي أدين سابقا في روسيا، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو .