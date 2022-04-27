"روس كوسموس" تعتزم إنتاج 46 منظومة صواريخ استراتيجية عابرة للقارات طراز "سارمات"
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
أعلن المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الأربعاء، عن خطة لإنتاج 46 منظومة صواريخ باليستية استراتيجية قتالية عابرة للقارات طراز "سارمات".
وقال روغوزين، في برنامج "سولوفيوف لايف" على موقع "يوتيوب": "إجمالاً، سيكون لدينا 46 منظومة قتالية استراتيجية، سارمات".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 20 نيسان/أبريل، عن نجاح عملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات طراز "سارمات".
وأكدت الوزارة أنه بعد الانتهاء من برنامج الاختبارات، سيدخل صاروخ "سارمات" الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية.
ومن المقرر أن يحل صاروخ "سارمات" (آر إس - 28) مكان أثقل صاروخ استراتيجي في العالم طراز "فوييفودا" (وفقًا لتصنيف حلف الناتو، آر إس - 20 في، ساتانا).
وبدأت أعمال التطوير الخاصة بمشروع "سارمات"، عام 2011؛ وتم إنجاز المرحلة الأولى من تجارب الإطلاق في مطار "بليسيتسك" الفضائي شمالي روسيا.
والصاروخ الجديد قادر على مهاجمة أهداف عبر القطبين الشمالي والجنوبي، متجاوزا أنظمة الدرع الصاروخي.
ويصل مدى صاروخ "سارمات"، نحو 18 ألف كيلومتر، ووزن الإقلاع الخاص به 208.1 طن، بطول 35.5 متر وقطر ثلاثة أمتار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 20 نيسان/أبريل، عن نجاح عملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات طراز "سارمات".
وأكدت الوزارة أنه بعد الانتهاء من برنامج الاختبارات، سيدخل صاروخ "سارمات" الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية.
ومن المقرر أن يحل صاروخ "سارمات" (آر إس - 28) مكان أثقل صاروخ استراتيجي في العالم طراز "فوييفودا" (وفقًا لتصنيف حلف الناتو، آر إس - 20 في، ساتانا).
وبدأت أعمال التطوير الخاصة بمشروع "سارمات"، عام 2011؛ وتم إنجاز المرحلة الأولى من تجارب الإطلاق في مطار "بليسيتسك" الفضائي شمالي روسيا.
والصاروخ الجديد قادر على مهاجمة أهداف عبر القطبين الشمالي والجنوبي، متجاوزا أنظمة الدرع الصاروخي.
ويصل مدى صاروخ "سارمات"، نحو 18 ألف كيلومتر، ووزن الإقلاع الخاص به 208.1 طن، بطول 35.5 متر وقطر ثلاثة أمتار.