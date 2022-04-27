عربي
مستشار النمسا: نقبل شروط الدفع مقابل الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل
https://arabic.sputniknews.com/20220427/روس-كوسموس-تعتزم-إنتاج-46-منظومة-صواريخ-استراتيجية-عابرة-للقارات-طراز-سارمات-1061657306.html
"روس كوسموس" تعتزم إنتاج 46 منظومة صواريخ استراتيجية عابرة للقارات طراز "سارمات"
"روس كوسموس" تعتزم إنتاج 46 منظومة صواريخ استراتيجية عابرة للقارات طراز "سارمات"
أعلن المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الأربعاء، عن خطة لإنتاج 46 منظومة صواريخ باليستية استراتيجية قتالية عابرة... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T08:34+0000
2022-04-27T08:34+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061438126_0:34:1860:1080_1920x0_80_0_0_79db631d089d9133fb3c91d90f812407.jpg
وقال روغوزين، في برنامج "سولوفيوف لايف" على موقع "يوتيوب": "إجمالاً، سيكون لدينا 46 منظومة قتالية استراتيجية، سارمات".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 20 نيسان/أبريل، عن نجاح عملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات طراز "سارمات".وأكدت الوزارة أنه بعد الانتهاء من برنامج الاختبارات، سيدخل صاروخ "سارمات" الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية.ومن المقرر أن يحل صاروخ "سارمات" (آر إس - 28) مكان أثقل صاروخ استراتيجي في العالم طراز "فوييفودا" (وفقًا لتصنيف حلف الناتو، آر إس - 20 في، ساتانا).وبدأت أعمال التطوير الخاصة بمشروع "سارمات"، عام 2011؛ وتم إنجاز المرحلة الأولى من تجارب الإطلاق في مطار "بليسيتسك" الفضائي شمالي روسيا.والصاروخ الجديد قادر على مهاجمة أهداف عبر القطبين الشمالي والجنوبي، متجاوزا أنظمة الدرع الصاروخي.ويصل مدى صاروخ "سارمات"، نحو 18 ألف كيلومتر، ووزن الإقلاع الخاص به 208.1 طن، بطول 35.5 متر وقطر ثلاثة أمتار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061438126_420:0:1860:1080_1920x0_80_0_0_98e5f5196b4435b5e34ee747eb46d587.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري

"روس كوسموس" تعتزم إنتاج 46 منظومة صواريخ استراتيجية عابرة للقارات طراز "سارمات"

08:34 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الأربعاء، عن خطة لإنتاج 46 منظومة صواريخ باليستية استراتيجية قتالية عابرة للقارات طراز "سارمات".
وقال روغوزين، في برنامج "سولوفيوف لايف" على موقع "يوتيوب": "إجمالاً، سيكون لدينا 46 منظومة قتالية استراتيجية، سارمات".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 20 نيسان/أبريل، عن نجاح عملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات طراز "سارمات".

وأكدت الوزارة أنه بعد الانتهاء من برنامج الاختبارات، سيدخل صاروخ "سارمات" الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية.

ومن المقرر أن يحل صاروخ "سارمات" (آر إس - 28) مكان أثقل صاروخ استراتيجي في العالم طراز "فوييفودا" (وفقًا لتصنيف حلف الناتو، آر إس - 20 في، ساتانا).

وبدأت أعمال التطوير الخاصة بمشروع "سارمات"، عام 2011؛ وتم إنجاز المرحلة الأولى من تجارب الإطلاق في مطار "بليسيتسك" الفضائي شمالي روسيا.

والصاروخ الجديد قادر على مهاجمة أهداف عبر القطبين الشمالي والجنوبي، متجاوزا أنظمة الدرع الصاروخي.

ويصل مدى صاروخ "سارمات"، نحو 18 ألف كيلومتر، ووزن الإقلاع الخاص به 208.1 طن، بطول 35.5 متر وقطر ثلاثة أمتار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала