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https://arabic.sputniknews.com/20220427/زيلينسكي-رئيس-إندونيسيا-دعاني-إلى-قمة-مجموعة-الـ20-1061667190.html
زيلينسكي: رئيس إندونيسيا دعاني إلى قمة مجموعة الـ20
زيلينسكي: رئيس إندونيسيا دعاني إلى قمة مجموعة الـ20
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه أجرى محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وشكره على دعوته إلى قمة مجموعة الـ20. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T12:21+0000
2022-04-27T12:21+0000
العالم
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كتب زيلينسكي عبر حسابه على تويتر: "لقد أجريت محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو. وأشكره لدعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ولا سيما لموقفه الواضح في الأمم المتحدة. ناقشنا قضايا الأمن الغذائي. أنا ممتن للدعوة إلى قمة مجموعة الـ20".في وقت سابق، قال وزير المال الإندونيسي مولياني إندرافاتي، إن قادة جميع دول مجموعة الـ20 تمت دعوتهم إلى القمة القادمة للمجموعة في نهاية العام، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.يذكر أن إندونيسيا تترأس مجموعة العشرين العام الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-يرى-الوضع-في-آزوفستال-بأنه-ورقة-رابحة-في-جعبته-1061653768.html
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زيلينسكي: رئيس إندونيسيا دعاني إلى قمة مجموعة الـ20

12:21 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه أجرى محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وشكره على دعوته إلى قمة مجموعة الـ20.
كتب زيلينسكي عبر حسابه على تويتر: "لقد أجريت محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو. وأشكره لدعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ولا سيما لموقفه الواضح في الأمم المتحدة. ناقشنا قضايا الأمن الغذائي. أنا ممتن للدعوة إلى قمة مجموعة الـ20".
في وقت سابق، قال وزير المال الإندونيسي مولياني إندرافاتي، إن قادة جميع دول مجموعة الـ20 تمت دعوتهم إلى القمة القادمة للمجموعة في نهاية العام، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يذكر أن إندونيسيا تترأس مجموعة العشرين العام الحالي.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
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