https://arabic.sputniknews.com/20220427/سبب-الإصابة-بالخمول-بعد-تناول-الإفطار-في-رمضان-1061671799.html
سبب الإصابة بالخمول بعد تناول الإفطار في رمضان
سبب الإصابة بالخمول بعد تناول الإفطار في رمضان
يشعر الكثير من الأشخاص بالخمول والكسل، بعد تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، دون معرفة السبب في ذلك. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:41+0000
2022-04-27T13:41+0000
2022-04-27T13:41+0000
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1049801364_0:562:2047:1713_1920x0_80_0_0_55cdb92278e94c64c0890cb88bd345b9.jpg
كشف تقرير نشره موقع "الكونسلتو" الطبي، إلى وجود 3 أسباب وراء تعرض البعض للشعور بالكسل والخمور بعد الإفطار مباشرة.وذكر التقرير أن السبب الأهم هو نوع الطعام الذي يتناوله الأشخاص على الفطور، لأن الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين تساعد في زيادة الشعور بالتعب، بسبب إنتاج السيروتونين، وهي مادة كيميائية تلعب دورًا في تنظيم المزاج، ودورات النوم.ويعود السبب الثاني إلى كمية الطعام التي يتم تناوله على وجبة الإفطار، حيث تؤدي الوجبات الكبيرة إلى زيادة نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يتبعه انخفاضا في الطاقة.وحذر التقرير من قلة النوم في الليل، لأنها من أسباب الشعور بالتعب والخمول على مدار اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الإفطار-في-نهار-رمضان-يثير-جدلا-واسعا-في-تونس-1061507826.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1049801364_0:370:2047:1905_1920x0_80_0_0_aa529bbfefdbcd38bded6ad260abfad5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
سبب الإصابة بالخمول بعد تناول الإفطار في رمضان
تابعنا عبر
يشعر الكثير من الأشخاص بالخمول والكسل، بعد تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، دون معرفة السبب في ذلك.
كشف تقرير نشره موقع "الكونسلتو" الطبي، إلى وجود 3 أسباب وراء تعرض البعض للشعور بالكسل والخمور بعد الإفطار مباشرة.
وذكر التقرير أن السبب الأهم هو نوع الطعام الذي يتناوله الأشخاص على الفطور، لأن الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين تساعد في زيادة الشعور بالتعب، بسبب إنتاج السيروتونين، وهي مادة كيميائية تلعب دورًا في تنظيم المزاج، ودورات النوم.
ويعود السبب الثاني إلى كمية الطعام التي يتم تناوله على وجبة الإفطار
، حيث تؤدي الوجبات الكبيرة إلى زيادة نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يتبعه انخفاضا في الطاقة.
وحذر التقرير من قلة النوم في الليل، لأنها من أسباب الشعور بالتعب والخمول على مدار اليوم.