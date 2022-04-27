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https://arabic.sputniknews.com/20220427/سبب-الإصابة-بالخمول-بعد-تناول-الإفطار-في-رمضان-1061671799.html
سبب الإصابة بالخمول بعد تناول الإفطار في رمضان
سبب الإصابة بالخمول بعد تناول الإفطار في رمضان
يشعر الكثير من الأشخاص بالخمول والكسل، بعد تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، دون معرفة السبب في ذلك. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:41+0000
2022-04-27T13:41+0000
الصحة
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كشف تقرير نشره موقع "الكونسلتو" الطبي، إلى وجود 3 أسباب وراء تعرض البعض للشعور بالكسل والخمور بعد الإفطار مباشرة.وذكر التقرير أن السبب الأهم هو نوع الطعام الذي يتناوله الأشخاص على الفطور، لأن الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين تساعد في زيادة الشعور بالتعب، بسبب إنتاج السيروتونين، وهي مادة كيميائية تلعب دورًا في تنظيم المزاج، ودورات النوم.ويعود السبب الثاني إلى كمية الطعام التي يتم تناوله على وجبة الإفطار، حيث تؤدي الوجبات الكبيرة إلى زيادة نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يتبعه انخفاضا في الطاقة.وحذر التقرير من قلة النوم في الليل، لأنها من أسباب الشعور بالتعب والخمول على مدار اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الإفطار-في-نهار-رمضان-يثير-جدلا-واسعا-في-تونس-1061507826.html
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الصحة

سبب الإصابة بالخمول بعد تناول الإفطار في رمضان

13:41 GMT 27.04.2022
© Photo / pixabay/nextvoyageوجبة طعام شهية على مائدة
وجبة طعام شهية على مائدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Photo / pixabay/nextvoyage
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يشعر الكثير من الأشخاص بالخمول والكسل، بعد تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، دون معرفة السبب في ذلك.
كشف تقرير نشره موقع "الكونسلتو" الطبي، إلى وجود 3 أسباب وراء تعرض البعض للشعور بالكسل والخمور بعد الإفطار مباشرة.
شهر رمضان في تونس: امرأة تبيع الملسوقة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
الإفطار في نهار رمضان يثير جدلا واسعا في تونس
23 أبريل, 05:27 GMT
وذكر التقرير أن السبب الأهم هو نوع الطعام الذي يتناوله الأشخاص على الفطور، لأن الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين تساعد في زيادة الشعور بالتعب، بسبب إنتاج السيروتونين، وهي مادة كيميائية تلعب دورًا في تنظيم المزاج، ودورات النوم.
ويعود السبب الثاني إلى كمية الطعام التي يتم تناوله على وجبة الإفطار، حيث تؤدي الوجبات الكبيرة إلى زيادة نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يتبعه انخفاضا في الطاقة.
وحذر التقرير من قلة النوم في الليل، لأنها من أسباب الشعور بالتعب والخمول على مدار اليوم.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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