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سوريا تؤكد مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2022
سوريا تؤكد مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2022
أكد مصدر بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أن سوريا ستشارك في فعاليات الدورة القادمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي المقررة في حزيران/يونيو المقبل. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:21+0000
2022-04-27T13:21+0000
أخبار سوريا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة سبوتنيك، إن الوفد السوري مؤلف من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، ووزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، إلى جانب مشاركة من القطاع الخاص عبر ممثلين لاتحاد غرف التجارة والصناعة والسياحة.ويعقد المنتدى في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في الفترة من 15 وحتى 18 يونيو المقبل.ويعتبر المنتدى حدثا تجاريا واقتصاديا عالميا، ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، منذ عام 1997؛ واعتبارا من عام 2005 بات يعقد تحت رعاية الرئيس الروسي.وفي العام 2021، أصبح المنتدى أول وأكبر حدث تجاري في العالم، ينعقد وجها لوجه (حضور شخصي)، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم؛ وتم تنظيم الحدث باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، وعلى مدار أربعة أيام من العمل، حضر إلى المنتدى أكثر من 13.5 ألف مشارك من 141 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/موسكو-أكثر-من-69-دولة-تؤكد-مشاركتها-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-2022-بينها-الولايات-المتحدة-1060694644.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا

سوريا تؤكد مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2022

13:21 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Aleksei Danichev / الذهاب إلى بنك الصور أعمال منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي لعام 2017
 أعمال منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Aleksei Danichev
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أكد مصدر بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أن سوريا ستشارك في فعاليات الدورة القادمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي المقررة في حزيران/يونيو المقبل.
دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة سبوتنيك، إن الوفد السوري مؤلف من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، ووزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، إلى جانب مشاركة من القطاع الخاص عبر ممثلين لاتحاد غرف التجارة والصناعة والسياحة.
الرئيس فلاديمير بوتين يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
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ويعقد المنتدى في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في الفترة من 15 وحتى 18 يونيو المقبل.
ويعتبر المنتدى حدثا تجاريا واقتصاديا عالميا، ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، منذ عام 1997؛ واعتبارا من عام 2005 بات يعقد تحت رعاية الرئيس الروسي.
وفي العام 2021، أصبح المنتدى أول وأكبر حدث تجاري في العالم، ينعقد وجها لوجه (حضور شخصي)، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم؛ وتم تنظيم الحدث باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، وعلى مدار أربعة أيام من العمل، حضر إلى المنتدى أكثر من 13.5 ألف مشارك من 141 دولة.
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