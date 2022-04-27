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https://arabic.sputniknews.com/20220427/شركات-النفط-البولندية-تعتزم-مطالبة-شركة-غازبروم-بتعويض-مالي-عقب-وقف-إمدادات-الغاز-1061671594.html
شركات النفط البولندية تعتزم مطالبة شركة "غازبروم" بتعويض مالي عقب وقف إمدادات الغاز
شركات النفط البولندية تعتزم مطالبة شركة "غازبروم" بتعويض مالي عقب وقف إمدادات الغاز
قال الرئيس البولندي أندريه دودا في اجتماع مع نظيره التشيكي ميلوس زيمان، في براغ اليوم الأربعاء، إن شركات النفط البولندية ستنتهز الفرص القانونية لتلقي تعويضات... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:42+0000
2022-04-27T13:42+0000
العالم
بولندا
روسيا
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وأضاف الرئيس البولندي "بالطبع الشركات البولندية التي أبرمت عقودا مع روسيا لتوريد الغاز، وروسيا التي أخلت بالشروط، ستتخذ الخطوات القانونية المناسبة".واعتقد دودا أن الشركات البولندية ستتلقى تعويضات "عن انتهاك شروط العقد" من قبل الجانب الروسي.وأعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، صباح اليوم الأربعاء، عن إيقاف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل.وأصدرت الشركة بيانا رسميا على موقعها، جاء فيه: عملا بالمرسوم الرئاسي "أوقفت شركة غازبروم بشكل كامل إمدادات الغاز إلى "بولغارغاز" (بلغاريا) و"بي جي نيج" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل".وأضاف البيان: "بلغاريا وبولندا دولتان عبور وترانزيت وفي حال سحب غير المصرح به للغاز الروسي من أحجام الترانزيت إلى دول ثالثة، ستنخفض إمدادات الترانزيت بنفس الحجم".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/-غازبروم-تعلن-وقف-إمدادات-الغاز-بشكل-كامل-إلى-بلغاريا-وبولندا-بسبب-عدم-الدفع-بالروبل-1061652996.html
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العالم, بولندا, روسيا

شركات النفط البولندية تعتزم مطالبة شركة "غازبروم" بتعويض مالي عقب وقف إمدادات الغاز

13:42 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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قال الرئيس البولندي أندريه دودا في اجتماع مع نظيره التشيكي ميلوس زيمان، في براغ اليوم الأربعاء، إن شركات النفط البولندية ستنتهز الفرص القانونية لتلقي تعويضات عن انقطاع إمدادات الغاز الروسي.
وأضاف الرئيس البولندي "بالطبع الشركات البولندية التي أبرمت عقودا مع روسيا لتوريد الغاز، وروسيا التي أخلت بالشروط، ستتخذ الخطوات القانونية المناسبة".
واعتقد دودا أن الشركات البولندية ستتلقى تعويضات "عن انتهاك شروط العقد" من قبل الجانب الروسي.
وأعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، صباح اليوم الأربعاء، عن إيقاف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل.
وأصدرت الشركة بيانا رسميا على موقعها، جاء فيه: عملا بالمرسوم الرئاسي "أوقفت شركة غازبروم بشكل كامل إمدادات الغاز إلى "بولغارغاز" (بلغاريا) و"بي جي نيج" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل".
وأضاف البيان: "بلغاريا وبولندا دولتان عبور وترانزيت وفي حال سحب غير المصرح به للغاز الروسي من أحجام الترانزيت إلى دول ثالثة، ستنخفض إمدادات الترانزيت بنفس الحجم".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
"غازبروم" تعلن وقف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل
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