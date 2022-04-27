عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/صواريخ-إسكندر-تظهر-قوتها-للعالم-من-خلال-تقويض-القوة-العسكرية-الأوكرانية-1061660149.html
صواريخ "إسكندر" تظهر قوتها للعالم من خلال تقويض القوة العسكرية الأوكرانية
صواريخ "إسكندر" تظهر قوتها للعالم من خلال تقويض القوة العسكرية الأوكرانية
ترى مجلة عسكرية أمريكية أن مشاركة قوات الصواريخ الروسية في العملية العسكرية الخاصة التي تواصلها روسيا في أوكرانيا، تظهر قوة الصواريخ الروسية للعالم، وبالأخص... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T10:05+0000
2022-04-27T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061659911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2990b109b6fd534412285170e9890346.jpg
ووفق "ميليتري ووتش"، أظهرت منظومات صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية خلال هذه العملية قدرتها على ضرب أهداف محددة وخداع الدفاعات المضادة للصواريخ.وتعد القدرة على اجتياز الدفاع الجوي المضاد للصواريخ واحدا من أهم مزايا صاروخ "إسكندر" الذي يطير إلى هدفه متّبعا المسار المتعرج غير المتوقع. وينقضّ الصاروخ على الهدف عموديًا حتى أن وسائط الدفاع الجوي لا تستطيع التعامل معه.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن "ميليتري ووتش"، أن أوكرانيا تملك منظومات صواريخ "توتشكا أو" العملياتية التكتيكة وهي صواريخ قديمة رأت النور في زمن الاتحاد السوفيتي، ولا يمكنها أن تترك أثرا يذكر على العملية الروسية في حين تؤدي صواريخ "إسكندر" وكذلك صواريخ "كاليبر" المحمولة بحرا، دورا رئيسيا في تقويض القوة العسكرية الأوكرانية.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام العنصرية النازية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061659911_453:0:1893:1080_1920x0_80_0_0_7e3488f891d5edde3e11a85d594c1a8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, سلاح روسيا

صواريخ "إسكندر" تظهر قوتها للعالم من خلال تقويض القوة العسكرية الأوكرانية

10:05 GMT 27.04.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ترى مجلة عسكرية أمريكية أن مشاركة قوات الصواريخ الروسية في العملية العسكرية الخاصة التي تواصلها روسيا في أوكرانيا، تظهر قوة الصواريخ الروسية للعالم، وبالأخص صواريخ "إسكندر".
ووفق "ميليتري ووتش"، أظهرت منظومات صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية خلال هذه العملية قدرتها على ضرب أهداف محددة وخداع الدفاعات المضادة للصواريخ.
وتعد القدرة على اجتياز الدفاع الجوي المضاد للصواريخ واحدا من أهم مزايا صاروخ "إسكندر" الذي يطير إلى هدفه متّبعا المسار المتعرج غير المتوقع. وينقضّ الصاروخ على الهدف عموديًا حتى أن وسائط الدفاع الجوي لا تستطيع التعامل معه.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن "ميليتري ووتش"، أن أوكرانيا تملك منظومات صواريخ "توتشكا أو" العملياتية التكتيكة وهي صواريخ قديمة رأت النور في زمن الاتحاد السوفيتي، ولا يمكنها أن تترك أثرا يذكر على العملية الروسية في حين تؤدي صواريخ "إسكندر" وكذلك صواريخ "كاليبر" المحمولة بحرا، دورا رئيسيا في تقويض القوة العسكرية الأوكرانية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام العنصرية النازية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала