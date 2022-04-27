https://arabic.sputniknews.com/20220427/صواريخ-إسكندر-تظهر-قوتها-للعالم-من-خلال-تقويض-القوة-العسكرية-الأوكرانية-1061660149.html
صواريخ "إسكندر" تظهر قوتها للعالم من خلال تقويض القوة العسكرية الأوكرانية
صواريخ "إسكندر" تظهر قوتها للعالم من خلال تقويض القوة العسكرية الأوكرانية
ترى مجلة عسكرية أمريكية أن مشاركة قوات الصواريخ الروسية في العملية العسكرية الخاصة التي تواصلها روسيا في أوكرانيا، تظهر قوة الصواريخ الروسية للعالم، وبالأخص... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T10:05+0000
2022-04-27T10:05+0000
2022-04-27T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ووفق "ميليتري ووتش"، أظهرت منظومات صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية خلال هذه العملية قدرتها على ضرب أهداف محددة وخداع الدفاعات المضادة للصواريخ.وتعد القدرة على اجتياز الدفاع الجوي المضاد للصواريخ واحدا من أهم مزايا صاروخ "إسكندر" الذي يطير إلى هدفه متّبعا المسار المتعرج غير المتوقع. وينقضّ الصاروخ على الهدف عموديًا حتى أن وسائط الدفاع الجوي لا تستطيع التعامل معه.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن "ميليتري ووتش"، أن أوكرانيا تملك منظومات صواريخ "توتشكا أو" العملياتية التكتيكة وهي صواريخ قديمة رأت النور في زمن الاتحاد السوفيتي، ولا يمكنها أن تترك أثرا يذكر على العملية الروسية في حين تؤدي صواريخ "إسكندر" وكذلك صواريخ "كاليبر" المحمولة بحرا، دورا رئيسيا في تقويض القوة العسكرية الأوكرانية.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام العنصرية النازية.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
صواريخ "إسكندر" تظهر قوتها للعالم من خلال تقويض القوة العسكرية الأوكرانية
تابعنا عبر
ترى مجلة عسكرية أمريكية أن مشاركة قوات الصواريخ الروسية في العملية العسكرية الخاصة التي تواصلها روسيا في أوكرانيا، تظهر قوة الصواريخ الروسية للعالم، وبالأخص صواريخ "إسكندر".
ووفق
"ميليتري ووتش"، أظهرت منظومات صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية خلال هذه العملية قدرتها على ضرب أهداف محددة وخداع الدفاعات المضادة للصواريخ.
وتعد القدرة على اجتياز الدفاع الجوي المضاد للصواريخ واحدا من أهم مزايا صاروخ "إسكندر" الذي يطير إلى هدفه متّبعا المسار المتعرج غير المتوقع. وينقضّ الصاروخ على الهدف عموديًا حتى أن وسائط الدفاع الجوي لا تستطيع التعامل معه.
وذكرت
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن "ميليتري ووتش"، أن أوكرانيا تملك منظومات صواريخ "توتشكا أو" العملياتية التكتيكة وهي صواريخ قديمة رأت النور في زمن الاتحاد السوفيتي، ولا يمكنها أن تترك أثرا يذكر على العملية الروسية في حين تؤدي صواريخ "إسكندر" وكذلك صواريخ "كاليبر" المحمولة بحرا، دورا رئيسيا في تقويض القوة العسكرية الأوكرانية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام العنصرية النازية.