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https://arabic.sputniknews.com/20220427/عملاقة-النفط-الإيطالية-إيني-تستعد-لفتح-حساب-بالروبل-الروسي-لدفع-ثمن-الغاز-1061684953.html
عملاقة النفط الإيطالية "إيني" تستعد لفتح حساب بالروبل الروسي لدفع ثمن الغاز
عملاقة النفط الإيطالية "إيني" تستعد لفتح حساب بالروبل الروسي لدفع ثمن الغاز
تستعد عملاقة النفط الإيطالية "إيني" لفتح حساب بالروبل للامتثال للمطالب الروسية بوجوب دفع ثمن الغاز بالعملة المحلية. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T20:10+0000
2022-04-27T20:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أسعار النفط اليوم
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وذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها أن شركة "إيني" تستعد لفتح حسابات بالروبل في بنك "غازبروم بانك" الروسي مما يسمح لها بالامتثال المحتمل للمطالب الروسية بدفع ثمن الغاز بالعملة الروسية.ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن هذه الخطوة احترازية حيث تسعى "إيني" للحصول على مزيد من الإرشادات من الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية بشأن ما إذا كانت - وتحت أي شروط - قد تستخدم الحسابات لشراء الغاز الروسي.وامتنع متحدث باسم "إيني" عن التعليق.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد حذرت، الشركات، اليوم الأربعاء، من الانصياع لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل، قائلة إن القيام بذلك يعد انتهاكا للعقوبات.من المقرر اختبار قدرة أوروبا على الحفاظ على جبهة موحدة ضد موسكو في الأسابيع المقبلة حيث يتعين على الدول أن تقرر ما إذا كانت ستقبل مطالب موسكو أو المخاطرة باضطرارها إلى تقنين الغاز في الداخل، وفق بلومبرغ.وأضافت الوكالة: "قد تكون هذه الوحدة قد بدأت بالفعل في التآكل. وفقًا لشخص مقرب من شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، دفع أربعة مشترين أوروبيين بالروبل وفتحوا 10 حسابات في غازبروم بانك لتلبية متطلبات الدفع الجديدة".وقالت المصادر إن "إيني" لم تستخدم الآلية الجديدة بعد، ولم تدفع إلا باليورو حتى الآن، مشيرة إلى أن الجولة التالية من الدفعات ليست مستحقة حتى النصف الثاني من شهر مايو/ أيار.وتحصل إيطاليا على حوالي 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، على الرغم من أن رئيس الوزراء ماريو دراجي كان يجوب العالم بحثا عن بدائل وأبرم اتفاقيات جديدة مع الموردين خاصة في شمال أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/الاتحاد-الأوروبي-يكتشف-طريقة-لدفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-عن-طريق-الالتفاف-على-العقوبات-1061502982.html
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روسيا, أسعار النفط اليوم

عملاقة النفط الإيطالية "إيني" تستعد لفتح حساب بالروبل الروسي لدفع ثمن الغاز

20:10 GMT 27.04.2022
© REUTERS / Alessandro Bianchiمقر شركة إيني الإيطالية للطاقة في روما
مقر شركة إيني الإيطالية للطاقة في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© REUTERS / Alessandro Bianchi
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تستعد عملاقة النفط الإيطالية "إيني" لفتح حساب بالروبل للامتثال للمطالب الروسية بوجوب دفع ثمن الغاز بالعملة المحلية.
وذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها أن شركة "إيني" تستعد لفتح حسابات بالروبل في بنك "غازبروم بانك" الروسي مما يسمح لها بالامتثال المحتمل للمطالب الروسية بدفع ثمن الغاز بالعملة الروسية.
ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن هذه الخطوة احترازية حيث تسعى "إيني" للحصول على مزيد من الإرشادات من الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية بشأن ما إذا كانت - وتحت أي شروط - قد تستخدم الحسابات لشراء الغاز الروسي.
وامتنع متحدث باسم "إيني" عن التعليق.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد حذرت، الشركات، اليوم الأربعاء، من الانصياع لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل، قائلة إن القيام بذلك يعد انتهاكا للعقوبات.
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من المقرر اختبار قدرة أوروبا على الحفاظ على جبهة موحدة ضد موسكو في الأسابيع المقبلة حيث يتعين على الدول أن تقرر ما إذا كانت ستقبل مطالب موسكو أو المخاطرة باضطرارها إلى تقنين الغاز في الداخل، وفق بلومبرغ.
وأضافت الوكالة: "قد تكون هذه الوحدة قد بدأت بالفعل في التآكل. وفقًا لشخص مقرب من شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، دفع أربعة مشترين أوروبيين بالروبل وفتحوا 10 حسابات في غازبروم بانك لتلبية متطلبات الدفع الجديدة".
وقالت المصادر إن "إيني" لم تستخدم الآلية الجديدة بعد، ولم تدفع إلا باليورو حتى الآن، مشيرة إلى أن الجولة التالية من الدفعات ليست مستحقة حتى النصف الثاني من شهر مايو/ أيار.
وتحصل إيطاليا على حوالي 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، على الرغم من أن رئيس الوزراء ماريو دراجي كان يجوب العالم بحثا عن بدائل وأبرم اتفاقيات جديدة مع الموردين خاصة في شمال أفريقيا.
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