https://arabic.sputniknews.com/20220427/غنائم-ثمينة-لمحرري-دونباس-الناتو-والجيش-الأوكراني-يتركان-لهم-كميات-كبيرة-من-الأسلحة-1061664946.html
غنائم ثمينة لمحرري دونباس... الناتو والجيش الأوكراني يتركان لهم كميات كبيرة من الأسلحة
غنائم ثمينة لمحرري دونباس... الناتو والجيش الأوكراني يتركان لهم كميات كبيرة من الأسلحة
أفادت صحيفة بأن محرري دونباس من سيطرة نظام النازية الأوكراني، حصلوا على غنائم ثمينة. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:45+0000
2022-04-27T11:45+0000
2022-04-27T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضحت "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التي تواصل جهود تحرير منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا وتواصل تقدمها حاليًا نحو مدينة كراماتورسك، غنمت كميات كبيرة من الأسلحة من قوات نظام كييف.وذكرت تحت عنوان "الناتو والجيش الأوكراني يسلمان القوات الخاصة الروسية كميات كبيرة من الأسلحة" أن الغنائم التي حصل محررو دونباس عليها من القوات الأوكرانية قرب كراماتورسك تشمل أسلحة حصل نظام الحكم الأوكراني عليها من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبلدان أخرى منها صواريخ "جافلين" الأمريكية المحمولة على الكتف المضادة للدبابات وقواذف الرمّانات السويدية "أ تي-4". ومازال بعضها مودعة في الصناديق، إذ لم يتمكن عناصر القوات الأوكرانية من انتشالها من الصناديق بسبب ضيق الوقت.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
غنائم ثمينة لمحرري دونباس... الناتو والجيش الأوكراني يتركان لهم كميات كبيرة من الأسلحة
11:45 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
أفادت صحيفة بأن محرري دونباس من سيطرة نظام النازية الأوكراني، حصلوا على غنائم ثمينة.
وأوضحت
"روسيسكايا غازيتا" أن القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التي تواصل جهود تحرير منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا وتواصل تقدمها حاليًا نحو مدينة كراماتورسك، غنمت كميات كبيرة من الأسلحة من قوات نظام كييف.
وذكرت تحت عنوان "الناتو والجيش الأوكراني يسلمان القوات الخاصة الروسية كميات كبيرة من الأسلحة" أن الغنائم التي حصل محررو دونباس عليها من القوات الأوكرانية قرب كراماتورسك تشمل أسلحة حصل نظام الحكم الأوكراني عليها من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبلدان أخرى منها صواريخ "جافلين" الأمريكية المحمولة على الكتف المضادة للدبابات وقواذف الرمّانات السويدية "أ تي-4". ومازال بعضها مودعة في الصناديق، إذ لم يتمكن عناصر القوات الأوكرانية من انتشالها من الصناديق بسبب ضيق الوقت.