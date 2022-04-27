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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/غنائم-ثمينة-لمحرري-دونباس-الناتو-والجيش-الأوكراني-يتركان-لهم-كميات-كبيرة-من-الأسلحة-1061664946.html
غنائم ثمينة لمحرري دونباس... الناتو والجيش الأوكراني يتركان لهم كميات كبيرة من الأسلحة
غنائم ثمينة لمحرري دونباس... الناتو والجيش الأوكراني يتركان لهم كميات كبيرة من الأسلحة
أفادت صحيفة بأن محرري دونباس من سيطرة نظام النازية الأوكراني، حصلوا على غنائم ثمينة. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:45+0000
2022-04-27T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضحت "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التي تواصل جهود تحرير منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا وتواصل تقدمها حاليًا نحو مدينة كراماتورسك، غنمت كميات كبيرة من الأسلحة من قوات نظام كييف.وذكرت تحت عنوان "الناتو والجيش الأوكراني يسلمان القوات الخاصة الروسية كميات كبيرة من الأسلحة" أن الغنائم التي حصل محررو دونباس عليها من القوات الأوكرانية قرب كراماتورسك تشمل أسلحة حصل نظام الحكم الأوكراني عليها من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبلدان أخرى منها صواريخ "جافلين" الأمريكية المحمولة على الكتف المضادة للدبابات وقواذف الرمّانات السويدية "أ تي-4". ومازال بعضها مودعة في الصناديق، إذ لم يتمكن عناصر القوات الأوكرانية من انتشالها من الصناديق بسبب ضيق الوقت.
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رصد عسكري

غنائم ثمينة لمحرري دونباس... الناتو والجيش الأوكراني يتركان لهم كميات كبيرة من الأسلحة

11:45 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 27.04.2022)
© Sputnik . Виктор Антонюкقذائف تركتها القوات الأوكرانية في مدينة كوبيانسك
قذائف تركتها القوات الأوكرانية في مدينة كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أفادت صحيفة بأن محرري دونباس من سيطرة نظام النازية الأوكراني، حصلوا على غنائم ثمينة.
وأوضحت "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التي تواصل جهود تحرير منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا وتواصل تقدمها حاليًا نحو مدينة كراماتورسك، غنمت كميات كبيرة من الأسلحة من قوات نظام كييف.
وذكرت تحت عنوان "الناتو والجيش الأوكراني يسلمان القوات الخاصة الروسية كميات كبيرة من الأسلحة" أن الغنائم التي حصل محررو دونباس عليها من القوات الأوكرانية قرب كراماتورسك تشمل أسلحة حصل نظام الحكم الأوكراني عليها من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبلدان أخرى منها صواريخ "جافلين" الأمريكية المحمولة على الكتف المضادة للدبابات وقواذف الرمّانات السويدية "أ تي-4". ومازال بعضها مودعة في الصناديق، إذ لم يتمكن عناصر القوات الأوكرانية من انتشالها من الصناديق بسبب ضيق الوقت.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:00 GMT
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