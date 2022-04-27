https://arabic.sputniknews.com/20220427/فرنسا-والسعودية-تتعهدان-بدعم-لبنان-بـ-30-مليون-دولار-1061678306.html

فرنسا والسعودية تتعهدان بدعم لبنان بـ 30 مليون دولار

فرنسا والسعودية تتعهدان بدعم لبنان بـ 30 مليون دولار

أعلنت فرنسا أنها والمملكة العربية السعودية تتعهدان بتقديم مساعدات مالية إلى لبنان تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T15:50+0000

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن ذلك تم الإعلان عنه في بيان للسفارة الفرنسية في بيروت، وأشارت إلى أن المساعدات تهدف إلى توفير الغذاء ودعم القطاع الصحي المتهالك.وقال البيان إن الدولتين ستدعمان لبنان عبر صندوق تنمية مشترك، يقوم بتوجيه الأموال لمشاريع إنسانية هدفها تقديم مساعدات طارئة أهمها المساعدات الغذائية.كما يشمل أيضا تحسين الرعاية الصحية في لبنان ودعم المستشفيات التي تخدم المناطق الفقيرة في البلاد.ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ الحرب الأهلية التي استمرت خلال الفترة من 1975 حتى 1990.ويواجه اللبنانيون ظروف معيشية صعبة في ظل انهيار اقتصادي وارتفاع معدلات الفقر بصورة واسعة.وجاء الإعلان السعودي الفرنسي بعد عودة سفير المملكة إلى بيروت في وقت سابق من الشهر الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/72-مليون-يورو-هل-يسهم-الصندوق-السعودي-الفرنسي-بحل-أزمة-الغذاء-في-لبنان؟-1061664243.html

https://arabic.sputniknews.com/20220414/بعد-تخصيص-15-مليون-دولار-من-الحكومة-إلى-أين-تصل-أزمة-الخبز-في-لبنان؟-1061205674.html

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