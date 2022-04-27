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فرنسا والسعودية تتعهدان بدعم لبنان بـ 30 مليون دولار
فرنسا والسعودية تتعهدان بدعم لبنان بـ 30 مليون دولار
أعلنت فرنسا أنها والمملكة العربية السعودية تتعهدان بتقديم مساعدات مالية إلى لبنان تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T15:50+0000
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن ذلك تم الإعلان عنه في بيان للسفارة الفرنسية في بيروت، وأشارت إلى أن المساعدات تهدف إلى توفير الغذاء ودعم القطاع الصحي المتهالك.وقال البيان إن الدولتين ستدعمان لبنان عبر صندوق تنمية مشترك، يقوم بتوجيه الأموال لمشاريع إنسانية هدفها تقديم مساعدات طارئة أهمها المساعدات الغذائية.كما يشمل أيضا تحسين الرعاية الصحية في لبنان ودعم المستشفيات التي تخدم المناطق الفقيرة في البلاد.ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ الحرب الأهلية التي استمرت خلال الفترة من 1975 حتى 1990.ويواجه اللبنانيون ظروف معيشية صعبة في ظل انهيار اقتصادي وارتفاع معدلات الفقر بصورة واسعة.وجاء الإعلان السعودي الفرنسي بعد عودة سفير المملكة إلى بيروت في وقت سابق من الشهر الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/72-مليون-يورو-هل-يسهم-الصندوق-السعودي-الفرنسي-بحل-أزمة-الغذاء-في-لبنان؟-1061664243.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, السعودية, أخبار فرنسا

فرنسا والسعودية تتعهدان بدعم لبنان بـ 30 مليون دولار

15:50 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / Fathi Al-Masri احتجاجات في طرابلس، لبنان 25 يناير 2020
احتجاجات في طرابلس، لبنان 25 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / Fathi Al-Masri
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أعلنت فرنسا أنها والمملكة العربية السعودية تتعهدان بتقديم مساعدات مالية إلى لبنان تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن ذلك تم الإعلان عنه في بيان للسفارة الفرنسية في بيروت، وأشارت إلى أن المساعدات تهدف إلى توفير الغذاء ودعم القطاع الصحي المتهالك.
وقال البيان إن الدولتين ستدعمان لبنان عبر صندوق تنمية مشترك، يقوم بتوجيه الأموال لمشاريع إنسانية هدفها تقديم مساعدات طارئة أهمها المساعدات الغذائية.
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كما يشمل أيضا تحسين الرعاية الصحية في لبنان ودعم المستشفيات التي تخدم المناطق الفقيرة في البلاد.
ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ الحرب الأهلية التي استمرت خلال الفترة من 1975 حتى 1990.
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ويواجه اللبنانيون ظروف معيشية صعبة في ظل انهيار اقتصادي وارتفاع معدلات الفقر بصورة واسعة.
وجاء الإعلان السعودي الفرنسي بعد عودة سفير المملكة إلى بيروت في وقت سابق من الشهر الجاري.
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