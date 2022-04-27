https://arabic.sputniknews.com/20220427/فنلندا-ترفض-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-1061681320.html

فنلندا ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

فنلندا ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

ذكرت صحيفة "هيلسينغين سانومات" نقلاً عن وزيرة ممتلكات الدولة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بأن فنلندا لا تخطط لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T17:44+0000

2022-04-27T17:44+0000

2022-04-27T17:44+0000

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فنلندا

روسيا

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ونقلت الصحيفة قول الوزيرة: "لقد اتخذنا قرارا في اللجنة الحكومية المعنية بالسياسة الاقتصادية بأن فنلندا لن توافق على مدفوعات الروبل. وقد اتخذ القرار في أوائل أبريل".وأعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، صباح اليوم الأربعاء، عن إيقاف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل.وأصدرت الشركة بيانا رسميا على موقعها، جاء فيه: عملا بالمرسوم الرئاسي "أوقفت شركة غازبروم بشكل كامل إمدادات الغاز إلى "بولغارغاز" (بلغاريا) و"بي جي نيج" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل".وأضاف البيان: "بلغاريا وبولندا دولتا عبور وترانزيت وفي حال سحب غير مصرح به للغاز الروسي من أحجام الترانزيت إلى دول ثالثة، ستنخفض إمدادات الترانزيت بنفس الحجم".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".

https://arabic.sputniknews.com/20220427/-غازبروم-تعلن-وقف-إمدادات-الغاز-بشكل-كامل-إلى-بلغاريا-وبولندا-بسبب-عدم-الدفع-بالروبل-1061652996.html

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