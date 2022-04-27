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فنلندا ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
فنلندا ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
ذكرت صحيفة "هيلسينغين سانومات" نقلاً عن وزيرة ممتلكات الدولة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بأن فنلندا لا تخطط لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T17:44+0000
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ونقلت الصحيفة قول الوزيرة: "لقد اتخذنا قرارا في اللجنة الحكومية المعنية بالسياسة الاقتصادية بأن فنلندا لن توافق على مدفوعات الروبل. وقد اتخذ القرار في أوائل أبريل".وأعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، صباح اليوم الأربعاء، عن إيقاف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل.وأصدرت الشركة بيانا رسميا على موقعها، جاء فيه: عملا بالمرسوم الرئاسي "أوقفت شركة غازبروم بشكل كامل إمدادات الغاز إلى "بولغارغاز" (بلغاريا) و"بي جي نيج" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل".وأضاف البيان: "بلغاريا وبولندا دولتا عبور وترانزيت وفي حال سحب غير مصرح به للغاز الروسي من أحجام الترانزيت إلى دول ثالثة، ستنخفض إمدادات الترانزيت بنفس الحجم".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/-غازبروم-تعلن-وقف-إمدادات-الغاز-بشكل-كامل-إلى-بلغاريا-وبولندا-بسبب-عدم-الدفع-بالروبل-1061652996.html
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العالم, فنلندا, روسيا

فنلندا ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

17:44 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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ذكرت صحيفة "هيلسينغين سانومات" نقلاً عن وزيرة ممتلكات الدولة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بأن فنلندا لا تخطط لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
ونقلت الصحيفة قول الوزيرة: "لقد اتخذنا قرارا في اللجنة الحكومية المعنية بالسياسة الاقتصادية بأن فنلندا لن توافق على مدفوعات الروبل. وقد اتخذ القرار في أوائل أبريل".
وأعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، صباح اليوم الأربعاء، عن إيقاف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل.
وأصدرت الشركة بيانا رسميا على موقعها، جاء فيه: عملا بالمرسوم الرئاسي "أوقفت شركة غازبروم بشكل كامل إمدادات الغاز إلى "بولغارغاز" (بلغاريا) و"بي جي نيج" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل".
وأضاف البيان: "بلغاريا وبولندا دولتا عبور وترانزيت وفي حال سحب غير مصرح به للغاز الروسي من أحجام الترانزيت إلى دول ثالثة، ستنخفض إمدادات الترانزيت بنفس الحجم".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
"غازبروم" تعلن وقف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل
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