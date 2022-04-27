https://arabic.sputniknews.com/20220427/قبيل-زيارة-أردوغان-وزيرا-المالية-التركي-والسعودي-يبحثان-التعاون-بين-البلدين-1061683327.html
قبيل زيارة أردوغان... وزيرا المالية التركي والسعودي يبحثان التعاون بين البلدين
قبيل زيارة أردوغان... وزيرا المالية التركي والسعودي يبحثان التعاون بين البلدين
بحث وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، في اتصال مرئي أجراه، اليوم الأربعاء، مع نظيره السعودي محمد الجدعان، تطوير التعاون الاقتصادي بين أنقرة... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T19:08+0000
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وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، بحث الوزيران خلال اتصال مرئي تطوير التعاون الاقتصادي بين تركيا والسعودية.وقال الوزير التركي في تغريدة على "تويتر": "تبادلنا الأفكار التي من شأنها تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار".وكانت وكالة رويترز، قد نقلت أمس، عن مصدرين مطلعين، وهو ما أكده مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس. أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية والاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس المقبل.وبهذه الزيارة تنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، إثر خلاف علني عميق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.وقُتل خاشقجي عن عمر 59 عامًا في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حيث زعمت تقاير تركيا بأن "جثّته قُطّعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، حين أتى ليطلب وثيقة ضرورية لعقد زواجه.زيارة أروغان إلى المملكة تأتي في سياق جهود أنقرة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع القوى الإقليمية المجاورة لها وبالأخص مع دول الخليج العربية "دون تمييز" حسب تعبير سابق لأردوغان.سبق أن استقبل أردوغان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعهد خلالها الأخير باستثمارات ضخمة في تركيا.وبعدها توجه أردوغان إلى الدوحة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول في زيارة استغرقت يومين.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/وكالة-أردوغان-يزور-السعودية-ويجتمع-مع-ولي-العهد-بعد-سنوات-من-القطيعة-1061638199.html
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العالم, العالم العربي
قبيل زيارة أردوغان... وزيرا المالية التركي والسعودي يبحثان التعاون بين البلدين
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بحث وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، في اتصال مرئي أجراه، اليوم الأربعاء، مع نظيره السعودي محمد الجدعان، تطوير التعاون الاقتصادي بين أنقرة والرياض.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية
، بحث الوزيران خلال اتصال مرئي تطوير التعاون الاقتصادي بين تركيا والسعودية.
وقال الوزير التركي في تغريدة على "تويتر": "تبادلنا الأفكار التي من شأنها تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار".
ولم يذكر الوزير التركي تفاصيل أخرى عن فحوى الاتصال، الذي يأتي قبيل أنباء غير رسمية عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى الرياض.
وكانت وكالة رويترز
، قد نقلت أمس، عن مصدرين مطلعين، وهو ما أكده مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس
. أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية والاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس المقبل.
وبهذه الزيارة تنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، إثر خلاف علني عميق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.
وقُتل خاشقجي عن عمر 59 عامًا في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حيث زعمت تقاير تركيا بأن "جثّته قُطّعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، حين أتى ليطلب وثيقة ضرورية لعقد زواجه.
وقررت تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول إلى السعودية.
زيارة أروغان إلى المملكة تأتي في سياق جهود أنقرة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع القوى الإقليمية المجاورة لها وبالأخص مع دول الخليج العربية "دون تمييز" حسب تعبير سابق لأردوغان.
وتواصلت تركيا مع العديد من دول الخليج من أجل الحصول على دعم اقتصادي في وقت تواجه فيه تضخما حادا، تفاقم بارتفاع أسعار الطاقة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
سبق أن استقبل أردوغان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعهد خلالها الأخير باستثمارات ضخمة في تركيا.
وبعدها توجه أردوغان إلى الدوحة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول في زيارة استغرقت يومين.