https://arabic.sputniknews.com/20220427/قبيل-زيارة-أردوغان-وزيرا-المالية-التركي-والسعودي-يبحثان-التعاون-بين-البلدين-1061683327.html

قبيل زيارة أردوغان... وزيرا المالية التركي والسعودي يبحثان التعاون بين البلدين

قبيل زيارة أردوغان... وزيرا المالية التركي والسعودي يبحثان التعاون بين البلدين

بحث وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، في اتصال مرئي أجراه، اليوم الأربعاء، مع نظيره السعودي محمد الجدعان، تطوير التعاون الاقتصادي بين أنقرة... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T19:08+0000

2022-04-27T19:08+0000

2022-04-27T19:08+0000

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وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، بحث الوزيران خلال اتصال مرئي تطوير التعاون الاقتصادي بين تركيا والسعودية.وقال الوزير التركي في تغريدة على "تويتر": "تبادلنا الأفكار التي من شأنها تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار".وكانت وكالة رويترز، قد نقلت أمس، عن مصدرين مطلعين، وهو ما أكده مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس. أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية والاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس المقبل.وبهذه الزيارة تنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، إثر خلاف علني عميق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.وقُتل خاشقجي عن عمر 59 عامًا في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حيث زعمت تقاير تركيا بأن "جثّته قُطّعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، حين أتى ليطلب وثيقة ضرورية لعقد زواجه.زيارة أروغان إلى المملكة تأتي في سياق جهود أنقرة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع القوى الإقليمية المجاورة لها وبالأخص مع دول الخليج العربية "دون تمييز" حسب تعبير سابق لأردوغان.سبق أن استقبل أردوغان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعهد خلالها الأخير باستثمارات ضخمة في تركيا.وبعدها توجه أردوغان إلى الدوحة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول في زيارة استغرقت يومين.

https://arabic.sputniknews.com/20220426/وكالة-أردوغان-يزور-السعودية-ويجتمع-مع-ولي-العهد-بعد-سنوات-من-القطيعة-1061638199.html

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