https://arabic.sputniknews.com/20220427/قطر-تعلق-على-مقترح-أوروبي-بإعفاء-رعاياها-من-تأشيرة-الشنغن-1061670253.html
قطر تعلق على مقترح أوروبي بإعفاء رعاياها من تأشيرة الشنغن
قطر تعلق على مقترح أوروبي بإعفاء رعاياها من تأشيرة الشنغن
علقت الدوحة على اقتراح المفوضية الأوروبية بإلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة دخول مواطني دولتين عربيتين بينهما قطر، إلى دول الاتحاد الأوروبي. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:20+0000
2022-04-27T13:20+0000
2022-04-27T13:20+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
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وصرحت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قطر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية إدراجها بقائمة الدول التي سيتم إعفاء رعاياها من تأشيرة الشنغن.وتابعت على صفحتها الرسمية في "تويتر": "سيتم البدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية مع الاتحاد الأوروبي لإعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنغن".وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن حصول مواطني قطر على تسهيلات في الخارج يأتي على قائمة أولويات الوزارة التي تعمل على تيسير سفرهم إلى جميع أنحاء العالم.وتابعت: "سيتطلب الأمر وقتا لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول القطريين إلى الدول الأوروبية وفقا لما تم الإعلان عنه".وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي إن "مقترح المفوضية يمثل خطوة أولى لتسهيل سفر الأشخاص من منطقة الخليج إلى الاتحاد الأوروبي.وقالت مفوضة شؤون الداخلية والهجرة يلفا جوهانسون، إن "الاتحاد الأوروبي سيواصل التفاوض مع باقي دول الخليج التي ترغب بالسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي".يذكر أن مقترح إلغاء تأشيرات دخول مواطني قطر للدول الأوروبية الذي تم الإعلان عنه يستدعي موافقة البرلمان والمجلس الأوروبي أولا.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-وروسيا-بحاجة-إلى-إعادة-تنظيم-العلاقات-1061643645.html
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العالم العربي, أخبار قطر اليوم
قطر تعلق على مقترح أوروبي بإعفاء رعاياها من تأشيرة الشنغن
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علقت الدوحة على اقتراح المفوضية الأوروبية بإلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة دخول مواطني دولتين عربيتين بينهما قطر، إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وصرحت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قطر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية إدراجها بقائمة الدول التي سيتم إعفاء رعاياها من تأشيرة الشنغن
.
وتابعت على صفحتها الرسمية في "تويتر": "سيتم البدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية مع الاتحاد الأوروبي لإعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنغن".
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن حصول مواطني قطر على تسهيلات في الخارج يأتي على قائمة أولويات الوزارة التي تعمل على تيسير سفرهم إلى جميع أنحاء العالم.
وقالت: "الإعلان الأوروبي يدل على تطور العلاقات الثنائية بين الدوحة والدول الأوروبية في مجالات مختلفة".
وتابعت: "سيتطلب الأمر وقتا لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول القطريين إلى الدول الأوروبية وفقا لما تم الإعلان عنه".
وتشمل الإجراءات التي تم الإعلان عنها السفر إلى الدول الأوروبية للسياحة أو العمل مدة لا تزيد عن 90 يوما.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية
والأمنية للاتحاد الأوروبي إن "مقترح المفوضية يمثل خطوة أولى لتسهيل سفر الأشخاص من منطقة الخليج إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة شؤون الداخلية والهجرة يلفا جوهانسون، إن "الاتحاد الأوروبي سيواصل التفاوض مع باقي دول الخليج التي ترغب بالسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي".
يذكر أن مقترح إلغاء تأشيرات دخول مواطني قطر للدول الأوروبية
الذي تم الإعلان عنه يستدعي موافقة البرلمان والمجلس الأوروبي أولا.