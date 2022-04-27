https://arabic.sputniknews.com/20220427/قطر-تعلن-بداية-إجازة-عيد-الفطر-ومدتها-1061663494.html
قطر تعلن بداية إجازة عيد الفطر ومدتها
قطر تعلن بداية إجازة عيد الفطر ومدتها
أعلنت دولة قطر موعد بداية إجازة عيد الفطر في البلاد ومدتها، كما حددت موعد عودة الموظفين الحكوميين إلى أعمالهم بعد انتهاء الإجازة. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:11+0000
2022-04-27T11:11+0000
2022-04-27T11:11+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
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ذكرت ذلك صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الديوان الأميري حدد تفاصيل الإجازة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.وقالت الصحيفة إن إجازة المؤسسات الحكومية والهيئات والوزارات تبدأ يوم الأحد الموافق الأول من مايو/ أيار وتستمر حتى يوم الاثنين الـ 9 من مايو/ أيار المقبل.وبحسب الصحيفة، سيكون موعد عودة العاملين إلى وظائفهم يوم الثلاثاء المقبل الـ 10 من مايو.كما شمل القرار تخويل البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية تحديد تاريخ بدء ونهاية العطلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار قطر اليوم
قطر تعلن بداية إجازة عيد الفطر ومدتها
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أعلنت دولة قطر موعد بداية إجازة عيد الفطر في البلاد ومدتها، كما حددت موعد عودة الموظفين الحكوميين إلى أعمالهم بعد انتهاء الإجازة.
ذكرت ذلك صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الديوان الأميري حدد تفاصيل الإجازة مع قرب حلول عيد الفطر
المبارك.
وقالت الصحيفة إن إجازة المؤسسات
الحكومية والهيئات والوزارات تبدأ يوم الأحد الموافق الأول من مايو/ أيار وتستمر حتى يوم الاثنين الـ 9 من مايو/ أيار المقبل.
وبحسب الصحيفة، سيكون موعد عودة العاملين إلى وظائفهم يوم الثلاثاء المقبل الـ 10 من مايو.
كما شمل القرار تخويل البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية تحديد تاريخ بدء ونهاية العطلة
.