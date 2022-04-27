https://arabic.sputniknews.com/20220427/كوريا-الجنوبية-تتجه-نحو-إلغاء-الكمامة-في-الأماكن-المفتوحة-1061655494.html
كوريا الجنوبية تتجه نحو إلغاء الكمامة في الأماكن المفتوحة
كوريا الجنوبية تتجه نحو إلغاء الكمامة في الأماكن المفتوحة
أعلن رئيس اللجنة الرئاسية الانتقالية في كوريا الجنوبية آن تشول-سو، اليوم الأربعاء، أن الحكومة القادمة للرئيس المنتخب يون سيوك يول، ستقرر في نهاية مايو/أيار،... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T07:39+0000
2022-04-27T07:39+0000
2022-04-27T07:39+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وأضاف تشول-سو، أن هذا الإجراء سيتم اتخاذه بناء على حالة انتشار الفيروس في البلاد، حيث تشير التقديرات إلى ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، مقارنة بالدول الأخرى، بحسب "يونهاب".وتابع رئيس اللجنة: "إذا أمكن، سوف نسمح بنزع الكمامة في الهواء الطلق بينما نحتفظ بارتداء الكمامة إلزاميًا عند دخول المبنى"، منوها إلى أن القيود المتعلقة بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة ستبقى على ما هي عليه حتى إشعار آخر.وكانت كوريا الجنوبية قد ألغت أخيرا جميع قيود التباعد الاجتماعي الخاصة بجائحة كورونا، باستثناء إلزامية ارتداء الكمامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/سنغافورة-تعلن-عن-خطوة-مهمة-رفع-معظم-قيود-كورونا-الأسبوع-المقبل-1061497588.html
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العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تتجه نحو إلغاء الكمامة في الأماكن المفتوحة
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أعلن رئيس اللجنة الرئاسية الانتقالية في كوريا الجنوبية آن تشول-سو، اليوم الأربعاء، أن الحكومة القادمة للرئيس المنتخب يون سيوك يول، ستقرر في نهاية مايو/أيار، إمكانية إلغاء ارتداء كمامة الوجه في الأماكن المفتوحة.
وأضاف تشول-سو، أن هذا الإجراء سيتم اتخاذه بناء على حالة انتشار الفيروس في البلاد، حيث تشير التقديرات إلى ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، مقارنة بالدول الأخرى، بحسب "يونهاب
".
وتابع رئيس اللجنة: "إذا أمكن، سوف نسمح بنزع الكمامة في الهواء الطلق بينما نحتفظ بارتداء الكمامة إلزاميًا عند دخول المبنى"، منوها إلى أن القيود المتعلقة بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة ستبقى على ما هي عليه حتى إشعار آخر.
وكانت كوريا الجنوبية قد ألغت أخيرا جميع قيود التباعد الاجتماعي الخاصة بجائحة كورونا، باستثناء إلزامية ارتداء الكمامة.