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https://arabic.sputniknews.com/20220427/كوكبا-الزهرة-والمشتري-يقدمان-عرضا-رائعا-لسكان-الأرض--1061666627.html
كوكبا الزهرة والمشتري يقدمان عرضا رائعا لسكان الأرض
كوكبا الزهرة والمشتري يقدمان عرضا رائعا لسكان الأرض
يقترب موعد اللقاء السنوي لكوكبي الزهرة والمشتري هذا العام، والذي سيشهده العالم في 30 أبريل/ نيسان. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T12:17+0000
2022-04-27T12:17+0000
العالم
كوكب الزهرة
كوكب المشتري
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وسيظهر الكوكبان بالقرب من بعضهما بعضا، يوم السبت المقبل، حيث يلتقي كوكب الزهرة بدرجة 0.2 جنوب كوكب المشتري وأقماره الأربعة، وبحلول الأول من مايو/أيار، ستكمل الكواكب مسارها وكأنها تبتعد عن الأرض، بحسب "cnn".ووفقا لأستاذ الفيزياء وعلم الفلك في جامعة رايس في هيوستن، باتريك هارتيغان، فإن اقتران كوكب الزهرة والمشتري يحدث مرة واحدة سنويا، لكن هذا العام سيبدو الكوكبان أقرب بكثير مما هما عليه في العادة.ويمكن مشاهدة هذا الحدث اللطيف دون الحاجة إلى تلسكوب، حيث يشير هارتيغان إلى أن "كوكب الزهرة والمشتري هما عادةً أكثر الكواكب لمعانا في السماء، لذا يمكنهما تقديم عرض رائع عندما يكونان في حالة ارتباط وثيق. إنه مشهد جميل ويسهل على الجميع رؤيته".وسيشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية هذا العرض الراقص، فجر يوم 30 أبريل، فيما يمكن للنصف الجنوبي متابعته في الأول من مايو، وفقًا لهارتيغان.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/رصد-أشعة-سينية-غامضة-عالية-الطاقة-قادمة-من-كوكب-المشتري-1058444481.html
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العالم, كوكب الزهرة, كوكب المشتري

كوكبا الزهرة والمشتري يقدمان عرضا رائعا لسكان الأرض

12:17 GMT 27.04.2022
© Photo / pixabay/TBITصورة توضح كوكب الزهرة مع بعض أقماره
صورة توضح كوكب الزهرة مع بعض أقماره - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Photo / pixabay/TBIT
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يقترب موعد اللقاء السنوي لكوكبي الزهرة والمشتري هذا العام، والذي سيشهده العالم في 30 أبريل/ نيسان.
وسيظهر الكوكبان بالقرب من بعضهما بعضا، يوم السبت المقبل، حيث يلتقي كوكب الزهرة بدرجة 0.2 جنوب كوكب المشتري وأقماره الأربعة، وبحلول الأول من مايو/أيار، ستكمل الكواكب مسارها وكأنها تبتعد عن الأرض، بحسب "cnn".
ووفقا لأستاذ الفيزياء وعلم الفلك في جامعة رايس في هيوستن، باتريك هارتيغان، فإن اقتران كوكب الزهرة والمشتري يحدث مرة واحدة سنويا، لكن هذا العام سيبدو الكوكبان أقرب بكثير مما هما عليه في العادة.
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ويمكن مشاهدة هذا الحدث اللطيف دون الحاجة إلى تلسكوب، حيث يشير هارتيغان إلى أن "كوكب الزهرة والمشتري هما عادةً أكثر الكواكب لمعانا في السماء، لذا يمكنهما تقديم عرض رائع عندما يكونان في حالة ارتباط وثيق. إنه مشهد جميل ويسهل على الجميع رؤيته".
وسيشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية هذا العرض الراقص، فجر يوم 30 أبريل، فيما يمكن للنصف الجنوبي متابعته في الأول من مايو، وفقًا لهارتيغان.
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