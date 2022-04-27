https://arabic.sputniknews.com/20220427/كيف-نتحكم-في-اضطرابات-النوم-والأرق-1061665040.html
كيف نتحكم في اضطرابات النوم والأرق
كيف نتحكم في اضطرابات النوم والأرق
اضطرابات النوم والأرق من المشاكل الطبية الأكثر شيوعا لدى معظم الأشخاص في عصرنا الحالي. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:40+0000
2022-04-27T11:40+0000
2022-04-27T11:40+0000
راديو
صدى الحياة
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كيف نتحكم في اضطرابات النوم والأرق
كيف نتحكم في اضطرابات النوم والأرق
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن كيفية التغلب على مشاكل النوم، لا سيما إثر تغيير النظام اليومي في شهر رمضان الكريم، وكيف يمكن التحكم في النوم وتجاوز مشكلة الأرق.حول هذا الموضوع، قال استشاري الصحة النفسية، الدكتور وليد هندي لـ "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
كيف نتحكم في اضطرابات النوم والأرق
تابعنا عبر
اضطرابات النوم والأرق من المشاكل الطبية الأكثر شيوعا لدى معظم الأشخاص في عصرنا الحالي.
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن كيفية التغلب على مشاكل النوم، لا سيما إثر تغيير النظام اليومي في شهر رمضان الكريم، وكيف يمكن التحكم في النوم وتجاوز مشكلة الأرق.
حول هذا الموضوع، قال استشاري الصحة النفسية، الدكتور وليد هندي لـ "صدى الحياة
":
"تتغير عادات اليوم الفردية بصفة عامة في شهر رمضان الكريم، وهذا ينعكس بصورة أو بأخرى على انتظام مواعيد النوم لديه، وتختلف عاداته في الفطور والسحور والسهر في الخارج وتبادل الزيارات وقد ينقلب ليله نهار ونهاره ليل، وبالتالي هذا يؤدي إلى اختلال في تنظيم النوم ومشاكل صحية أهمّها: الصداع، تقلّب المزاج، صعوبة الإدراك، الخمول ومتلازمة الإجهاد".
التفاصيل في الملف الصوتي...