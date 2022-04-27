https://arabic.sputniknews.com/20220427/لماذا-لا-يتحدث-البنتاغون-عن-هزيمة-روسيا-1061654663.html
لماذا لا يتحدث البنتاغون عن "هزيمة" روسيا
لماذا لا يتحدث البنتاغون عن "هزيمة" روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية لا تحارب ضد روسيا. أعلن ذلك وزير دفاعها لويد أوستن ردا على سؤال: لماذا لا يتحدث رئيس البنتاغون عن هزيمة روسيا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T07:19+0000
2022-04-27T07:19+0000
2022-04-27T07:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وطرحت مندوبة قناة "فوكس نيوز" هذا السؤال في محاولة لاستفسار رئيس البنتاغون بشأن ما إذا تمكن من تحقيق هدفه المتمثل في "إضعاف روسيا". ولم يفصح أوستن عن مدى نجاحه في تحقيق الهدف المعلن، حيث قال ما معناه إن مَن يحارب ضد روسيا فهو الذي يمكنه أن يتحدث عن هزيمة روسيا، مشيرا إلى أنه لا يعتبر ما يجري حول أوكرانيا صراعا بين حلف شمال الأطلسي (وهو الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة) وروسيا.وأوضح أن أوكرانيا هي التي تصارع روسيا. وبالتالي فإن الحديث عن "انهزام" روسيا متروك للطرف الأوكراني أو بالأحرى نظام الحكم الأوكراني.وكشفت المعلومات التي أعلنتها روسيا أخيرا أن نظام الحكم الأوكراني خطط لبدء الهجوم على جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس المجاورة لروسيا وعلى روسيا التي اعترفت باستقلالهما عن السلطة الأوكرانية. وكان يجب أن تبدأ أوكرانيا الهجوم في نهاية فبراير/شباط 2022. وأحبطت روسيا هذه الخطة، إذ بدأت عمليتها العسكرية الهادفة إلى تحرير مناطق مجاورة لها من القوات التابعة لنظام كييف وإضعاف قدرتها على شن الهجمات، وقد حققت نجاحا على هذا السبيل.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
لماذا لا يتحدث البنتاغون عن "هزيمة" روسيا
تابعنا عبر
الولايات المتحدة الأمريكية لا تحارب ضد روسيا. أعلن ذلك وزير دفاعها لويد أوستن ردا على سؤال: لماذا لا يتحدث رئيس البنتاغون عن هزيمة روسيا.
وطرحت
مندوبة قناة "فوكس نيوز" هذا السؤال في محاولة لاستفسار رئيس البنتاغون بشأن ما إذا تمكن من تحقيق هدفه المتمثل في "إضعاف روسيا". ولم يفصح أوستن عن مدى نجاحه في تحقيق الهدف المعلن، حيث قال ما معناه إن مَن يحارب ضد روسيا فهو الذي يمكنه أن يتحدث عن هزيمة روسيا، مشيرا إلى أنه لا يعتبر ما يجري حول أوكرانيا صراعا بين حلف شمال الأطلسي (وهو الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة) وروسيا.
وأوضح أن أوكرانيا هي التي تصارع روسيا. وبالتالي فإن الحديث عن "انهزام" روسيا متروك للطرف الأوكراني أو بالأحرى نظام الحكم الأوكراني.
وكشفت المعلومات التي أعلنتها روسيا أخيرا أن نظام الحكم الأوكراني خطط لبدء الهجوم على جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس المجاورة لروسيا وعلى روسيا التي اعترفت باستقلالهما عن السلطة الأوكرانية. وكان يجب أن تبدأ أوكرانيا الهجوم في نهاية فبراير/شباط 2022. وأحبطت روسيا هذه الخطة، إذ بدأت عمليتها العسكرية الهادفة إلى تحرير مناطق مجاورة لها من القوات التابعة لنظام كييف وإضعاف قدرتها على شن الهجمات، وقد حققت نجاحا على هذا السبيل.