https://arabic.sputniknews.com/20220427/مجلس-القيادة-الرئاسي-يؤكد-حاجة-اليمن-للمعدات-البحرية-والسلاح-لتأمين-الملاحة-في-باب-المندب-وخليج-عدن-1061658330.html

مجلس القيادة الرئاسي يؤكد حاجة اليمن للمعدات البحرية والسلاح لتأمين الملاحة في باب المندب وخليج عدن

مجلس القيادة الرئاسي يؤكد حاجة اليمن للمعدات البحرية والسلاح لتأمين الملاحة في باب المندب وخليج عدن

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني "حاجة اليمن إلى مساندة بمعدات بحرية وأسلحة وقوارب، إضافة إلى تدريب وتأهيل الجنود والضباط، للقيام بمهامهم في تأمين الممرات... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T09:31+0000

2022-04-27T09:31+0000

2022-04-27T09:31+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

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وقال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، في حوار مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن "مكافحة الإرهاب وتأمين ممرات الملاحة الدولية، أمر أساسي بالنسبة للمجلس الرئاسي في اليمن".ولفت الزبيدي إلى أن "مليشيات الحوثيين، بدأت في تغيير استراتيجيتها من خلال التنسيق مع التنظيمات الإرهابية"، مؤكدا أن "حقبة جديدة بدأت في اليمن، رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يمكن مواجهتها بعدة إجراءات".وتابع: "الحالة الاقتصادية المتردية في البلد ستكون أكبر تحديات الإدارة الجديدة، لكن ذلك يمكن مواجهته من خلال التقشف ومحاربة الفساد الإداري وتقنين الانفاق الحكومي"، مؤكدًا أن مجلس القيادة الرئاسي سيفعّل الهيئات الرقابة لمكافحة الفساد في المحافظات المحررة، باعتبار ذلك إحدى النقاط الرئيسية التي جرت مناقشتها في المشاورات اليمنية – اليمنية التي شهدتها العاصمة السعودية الرياض، قبل أسابيع.وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، إن "مجلس القيادة الرئاسي، يعوّل كثيرا على الأشقاء في دول التحالف العربي، لتقديم مساعدات مالية لإنعاش الوضع الاقتصادي، إلى جانب تعويله على المانحين الدوليين لتقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني"، لافتا إلى أن معاناة اليمنيين أخذت في الاعتبار خلال مراحل المشاورات اليمنية، وأن الوقت قد حان لتحويل الأقوال إلى أفعال.وأكد الزبيدي أن الطريق نحو السلام مع "أنصار الله"، "سيكون من خلال الأمم المتحدة، وأن هذا هو الخيار الأول للمجلس الرئاسي"، موضحا في الوقت ذاته أن "خيار الحرب مطروح أيضا على الطاولة إذا واصل الحوثيون تعنتهم ورفضهم لدعوات السلام".ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الخميس الماضي، خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إلى ممارسة ضغط دولي على جماعة "أنصار الله" للالتزام بالهدنة وفتح المعابر عن مدينة تعز، بما يرفع الحصار الخانق على سكان المدينة، كما جاء في المبادرة الأممية للهدنة".وجدّد العليمي التزام الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية، متهما جماعة "أنصار الله" بارتكاب خروقات مستمرة للهدنة، متهما "أنصار الله"، بـ "الامتناع عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة".

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https://arabic.sputniknews.com/20220419/رئيس-وأعضاء-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يؤدون-اليمين-الدستورية-أمام-البرلمان-في-عدن-1061384704.html

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن