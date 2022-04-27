https://arabic.sputniknews.com/20220427/محمد-عبده-يكشف-حجم-ثروته-الحقيقية-11-مليارا-1061686474.html

محمد عبده يكشف حجم ثروته الحقيقية.. "11 مليارا"

محمد عبده يكشف حجم ثروته الحقيقية.. "11 مليارا"

كشف محمد عبده، الفنان السعودي، اليوم الأربعاء، عن حجم ثروته الحقيقية، وبعض تفاصيل ‏حياته الخاصة، وهو ما أثار حالة من الجدل على بعض تصريحاته.‏ 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T21:13+0000

2022-04-27T21:13+0000

2022-04-27T21:13+0000

مجتمع

السعودية

محمد عبده

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102179/41/1021794103_0:17:1001:580_1920x0_80_0_0_b101583a1232406b7bfb984511ba305e.jpg

وفي حوار مع قناة (SBC‏) السعودية، نقلته قناة العربية، مساء اليوم الأربعاء، أكد عبده أن لديه ثروة تقدر بـ 11 مليارا، وذلك قبل أن يكمل جوابه حول حجم ثروته الحقيقية، ليؤكد أنها أسماء أولاده البالغ عددهم ‏‏11، موضحا أنهم هم الثروة الحقيقية.‏وأشار الفنان السعودي إلى أنه يمتلك العديد من الاستثمارات عربيا وعالميا، أهمها العقارات في جدة ومكة والمدينة، وكذلك خارج الأراضي السعودية، وتحديدا في الفلبين، وأيضا في أوروبا .‏وحول علاقته بوالدته، أوضح محمد عبده أنها لم تكن مقتنعة بالفن والغناء، حيث طالبته بالعمل ‏في مجال آخر موازي للغناء، وهو ما طبقه عبده فعليا حيث اشتغل في التجارة والعقارات، مشيرا إلى أن والدته ‏هي من كانت توجهه وتنصحه وترشده.‏وبسؤال القناة السعودية للفنان محمد عبده بشأن أغنية "قصة التائهين"، لفت الفنان السعودي إلى أنه ذهب لتسجيل الأغنية ولكن تم إيقافها من قبل الوزير جميل الحجيلان، رغم تجهيزها، لكنه أصر على مقابلة الوزير و‏عرض الأغنية، موضحا أنه ذهب من جدة للرياض وقام بتسجيل الأغنية وتم ‏عرضها.‏

https://arabic.sputniknews.com/20220129/محمد-عبده-يثير-تفاعلا-واسعا-بأول-ظهور-مع-مولوده-الـ11-ونوع-هاتفه-المحمول-1057435955.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, السعودية, محمد عبده