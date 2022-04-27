https://arabic.sputniknews.com/20220427/محمد-عبده-يكشف-حجم-ثروته-الحقيقية-11-مليارا-1061686474.html
محمد عبده يكشف حجم ثروته الحقيقية.. "11 مليارا"
محمد عبده يكشف حجم ثروته الحقيقية.. "11 مليارا"
كشف محمد عبده، الفنان السعودي، اليوم الأربعاء، عن حجم ثروته الحقيقية، وبعض تفاصيل حياته الخاصة، وهو ما أثار حالة من الجدل على بعض تصريحاته. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T21:13+0000
2022-04-27T21:13+0000
2022-04-27T21:13+0000
مجتمع
السعودية
محمد عبده
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وفي حوار مع قناة (SBC) السعودية، نقلته قناة العربية، مساء اليوم الأربعاء، أكد عبده أن لديه ثروة تقدر بـ 11 مليارا، وذلك قبل أن يكمل جوابه حول حجم ثروته الحقيقية، ليؤكد أنها أسماء أولاده البالغ عددهم 11، موضحا أنهم هم الثروة الحقيقية.وأشار الفنان السعودي إلى أنه يمتلك العديد من الاستثمارات عربيا وعالميا، أهمها العقارات في جدة ومكة والمدينة، وكذلك خارج الأراضي السعودية، وتحديدا في الفلبين، وأيضا في أوروبا .وحول علاقته بوالدته، أوضح محمد عبده أنها لم تكن مقتنعة بالفن والغناء، حيث طالبته بالعمل في مجال آخر موازي للغناء، وهو ما طبقه عبده فعليا حيث اشتغل في التجارة والعقارات، مشيرا إلى أن والدته هي من كانت توجهه وتنصحه وترشده.وبسؤال القناة السعودية للفنان محمد عبده بشأن أغنية "قصة التائهين"، لفت الفنان السعودي إلى أنه ذهب لتسجيل الأغنية ولكن تم إيقافها من قبل الوزير جميل الحجيلان، رغم تجهيزها، لكنه أصر على مقابلة الوزير وعرض الأغنية، موضحا أنه ذهب من جدة للرياض وقام بتسجيل الأغنية وتم عرضها.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/محمد-عبده-يثير-تفاعلا-واسعا-بأول-ظهور-مع-مولوده-الـ11-ونوع-هاتفه-المحمول-1057435955.html
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مجتمع, السعودية, محمد عبده
محمد عبده يكشف حجم ثروته الحقيقية.. "11 مليارا"
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كشف محمد عبده، الفنان السعودي، اليوم الأربعاء، عن حجم ثروته الحقيقية، وبعض تفاصيل حياته الخاصة، وهو ما أثار حالة من الجدل على بعض تصريحاته.
وفي حوار مع قناة (SBC) السعودية، نقلته قناة العربية
، مساء اليوم الأربعاء، أكد عبده أن لديه ثروة تقدر بـ 11 مليارا، وذلك قبل أن يكمل جوابه حول حجم ثروته الحقيقية، ليؤكد أنها أسماء أولاده البالغ عددهم 11، موضحا أنهم هم الثروة الحقيقية.
وأشار الفنان السعودي إلى أنه يمتلك العديد من الاستثمارات عربيا وعالميا، أهمها العقارات في جدة ومكة والمدينة، وكذلك خارج الأراضي السعودية، وتحديدا في الفلبين، وأيضا في أوروبا .
وحول علاقته بوالدته، أوضح محمد عبده أنها لم تكن مقتنعة بالفن والغناء، حيث طالبته بالعمل في مجال آخر موازي للغناء، وهو ما طبقه عبده فعليا حيث اشتغل في التجارة والعقارات، مشيرا إلى أن والدته هي من كانت توجهه وتنصحه وترشده.
وبسؤال القناة السعودية للفنان محمد عبده بشأن أغنية "قصة التائهين"، لفت الفنان السعودي
إلى أنه ذهب لتسجيل الأغنية ولكن تم إيقافها من قبل الوزير جميل الحجيلان، رغم تجهيزها، لكنه أصر على مقابلة الوزير وعرض الأغنية، موضحا أنه ذهب من جدة للرياض وقام بتسجيل الأغنية وتم عرضها.