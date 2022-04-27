"مدينة الشمس" بعلبك تتضامن مع روسيا
12:54 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 12:58 GMT 27.04.2022)
© Sputnik . Zahraa Al Amirمسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
© Sputnik . Zahraa Al Amir
شهدت مدينة الشمس بعلبك، اليوم الأربعاء، مسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية، بدعوة من المركز الثقافي الروسي في بعلبك وأصدقاء روسيا في لبنان.
على وقع الأناشيد الروسية والنشيد الوطني اللبناني انطلقت مسيرة السيارات من مدخل المدينة وصولاً إلى مبنى بلدية بعلبك، رفع المشاركون فيها الأعلام اللبنانية والروسية.
وتزينت شوارع مدينة بعلبك بالأعلام الروسية وبصور الرئيس فلاديمير بوتين وبشعارات داعمة لروسيا الاتحادية.
© Sputnik . Zahraa Al Amirمسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
مسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وتقدم المشاركون سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، ومدير المركز الثقافي الروسي في بعلبك علي قاسم، ورئيس المركز ناجي العطار وحشد من أبناء البلدة وأبناء الجالية الروسية في لبنان.
مدير المركز الثقافي الروسي في بعلبك علي قاسم أشار في كلمة له إلى أن "بعلبك التاريخ والحضارة تقف اليوم وقفة تضامن مع روسيا شعباً وقيادة ضد مقولة الرعب الروسي والعقوبات الجائرة المفروضة على روسيا".
© Sputnik . Zahraa Al Amirمسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
مسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
© Sputnik . Zahraa Al Amir
ولفت إلى أنه "كما بالأمس القريب كان الدور الأبرز لروسيا والاتحاد السوفياتي في هزيمة النازية والفاشية اليوم تعاد الكرة بتشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب رفضاً لأحادية القطب الواحد، وهذا هو التغيير الذي تقوده روسيا وأصدقاؤها في العالم"، مضيفاً أن "من يدعون الحضارة والتطور نراهم يتصرفون بازدواجية المعايير مع قضايا العالم".
بدوره، قال السفير الروسي ألكسندر روداكوف في كلمة له إن "العلاقات بين شعبي روسيا ولبنان تعود إلى قرون، وتتميز بالطابع المستدام، الثابت والودي، ولقد كانت روسيا دائما على استعداد لمد يد العون والمساعدة للبنان الشقيق في أيام الصعوبات، أما في هذه الأيام فنشعر بالدعم المتبادل الذي يعبر لنا عنه اللبنانيون".
© Sputnik . Zahraa Al Amirمسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
مسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأضاف: "نحن اليوم شهود على المواجهة العالمية الشاملة مع "الغرب الشمولي الجماعي" بقيادة الولايات المتحدة في محاولاته ترسيخ هيمنته المطلقة على الساحة العالمية".
وأشار روداكوف إلى أنه "في السنوات الأخيرة، تفاقم الوضع في أوكرانيا بشكل حاد نتيجة للرغبة العميقة والغير محسوبة العواقب للناتو في إنشاء نقطة انطلاق للعدوان على ما يسمى بالدول "غير المرغوب فيها" التي تجاور وتحد روسيا، وتتضمن لائحة هكذا دول، كل دولة ذات سيادة ترغب في ممارسة حقها في تنفيذ سياسة خارجية وداخلية مستقلة".
© Sputnik . Zahraa Al Amirمسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
مسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأكد على أن "روسيا لطالما دعت إلى تعزيز السلام الدولي، وضمان الأمن والاستقرار العالميين، وإقامة نظام ديمقراطي عادل للعلاقات الدولية يقوم على القانون الدولي وعلى أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشيراً إلى أن "تصدي روسيا وعدم رغبتها في الخضوع للإملاءات الخارجية يتسبب في رد فعل محموم من الغرب، نحن نواجه سياسة غير مسبوقة لفرض مشاعر الخوف من والعداء لروسيا (الروسوفوبيا)، والعدوان ضد جميع الروس وكل ما هو روسي".
© Sputnik . Zahraa Al Amirمسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
مسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأوضح روداكوف أنه "في هذا السياق يجري اتخاذ تدابير وعقوبات صارمة وظالمة ضد بلدنا، وتبذل كل المحاولات لعزل روسيا في مختلف الهيئات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، كما تم إطلاق حملة واسعة النطاق لتشويه الأسباب الحقيقية والأهداف ومسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
وشدد على أن "روسيا لن تركع، ستبقى صامدة، مرفوعة الرأس، وستصمد وتنتصر، كما كانت على مر التاريخ، وستكون مستعدة لتقديم يد المساعدة للشعوب الشقيقة التي عانت وما زالت من عواقب اللعبة الجيوسياسية الضيقة والعدائية التي يقودها كل الغرب مجتمعاً".
© Sputnik . Zahraa Al Amirمسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
مسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
© Sputnik . Zahraa Al Amir