https://arabic.sputniknews.com/20220427/مسؤول-صادرات-إيران-إلى-الدول-الأفريقية-زادت-بنسبة-107-1061657828.html
مسؤول: صادرات إيران إلى الدول الأفريقية زادت بنسبة 107%
مسؤول: صادرات إيران إلى الدول الأفريقية زادت بنسبة 107%
صرح المدير العام لمكتب الشؤون العربية والأفريقية التابع لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، فرزاد بیلتن، بأن صادرات بلاده إلى أفريقيا زادت بنسبة 107%. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T09:18+0000
2022-04-27T09:18+0000
2022-04-27T09:18+0000
إيران
اقتصاد
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ونقلت وكالة أنباء فارس، عن المسؤول الإيراني، قوله إن القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في إيران بذلت مجهودا كبيرا خلال الأعوام الماضية لزيادة هذه الصادرات.وأضاف بيلتن أنه على الرغم من العقبات التي تسببت بها العقوبات وجائحة كورونا، إلا أن إيران استطاعت تعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الأفريقية في العام الماضي.وأوضح أن هذه الفترة شهدت نموا في التعاون التجاري بين الجانبين بلغ نحو 107%، الأمر الذي يعتبر رقما قياسيا تحققه إيران مقارنة بالأعوام السابقة.وأفاد بأنه على سبيل المثال، في العام الماضي تم تصدير نحو 553 ألف طن من السلع إلى جنوب أفريقيا بقيمة 254 مليون دولار، بمعدل نمو بلغ نحو 570%.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/إيران-تخطط-لمشاركة-وفدها-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1060729839.html
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إيران, اقتصاد
مسؤول: صادرات إيران إلى الدول الأفريقية زادت بنسبة 107%
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صرح المدير العام لمكتب الشؤون العربية والأفريقية التابع لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، فرزاد بیلتن، بأن صادرات بلاده إلى أفريقيا زادت بنسبة 107%.
ونقلت وكالة أنباء فارس
، عن المسؤول الإيراني، قوله إن القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في إيران بذلت مجهودا كبيرا خلال الأعوام الماضية لزيادة هذه الصادرات.
وأضاف بيلتن أنه على الرغم من العقبات التي تسببت بها العقوبات وجائحة كورونا، إلا أن إيران استطاعت تعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الأفريقية في العام الماضي.
وأوضح أن هذه الفترة شهدت نموا في التعاون التجاري بين الجانبين بلغ نحو 107%، الأمر الذي يعتبر رقما قياسيا تحققه إيران مقارنة بالأعوام السابقة.
وكشف أن صادرات إيران
إلى الدول الأفريقية ارتفعت من 579 مليون دولار في عام 2020 إلى مليار و195 مليون دولار في عام 2021.
وأفاد بأنه على سبيل المثال، في العام الماضي تم تصدير نحو 553 ألف طن من السلع إلى جنوب أفريقيا بقيمة 254 مليون دولار، بمعدل نمو بلغ نحو 570%.