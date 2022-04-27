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مستشار النمسا: نقبل شروط الدفع مقابل الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل
https://arabic.sputniknews.com/20220427/مستشار-النمسا-نقبل-شروط-الدفع-مقابل-الغاز-الروسي-بالعملة-الروسية-الروبل-1061655213.html
مستشار النمسا: نقبل شروط الدفع مقابل الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل
مستشار النمسا: نقبل شروط الدفع مقابل الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل
أعلن المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الأربعاء، أن بلاده قبلت الشروط الروسية الجديدة لدفع ثمن الغاز بالعملة الروسية، مؤكدا على أمن الإمدادات واستقرار... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T07:31+0000
2022-04-27T07:58+0000
العالم
اقتصاد
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وجاء إعلان المستشار النمساوي تعليقا على أنباء وقف إمدادات الغاز الروسي إلى كل من بلغاريا وبولندا، قائلا إن بلاده قبلت الشروط الروسية بعد رفض عدد من الدول شروط الدفع".وقال المستشار النمساوي، في تصريحات صحفية: "نحن وشركة الطاقة النمساوية "أو أم في" قبلنا الشروط الروسية للدفع مقابل الغاز، كما فعلت الحكومة الألمانية"، مضيفا: "كان هذا مهمًا بالنسبة لنا، وخلال محادثتنا (أثناء زيارة نيهامر إلى موسكو مطلع الشهر الجاري)، أكد بوتين نفسه أن الغاز سيستمر تسليمه ودفع ثمنه باليورو هذا الوضع لم يتغير بالنسبة لنا".وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور غوسلر، في مؤتمر صحفي، أن "الغاز الروسي كان ولا يزال يتم إمداد النمسا به دون انقطاع".
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العالم, اقتصاد

مستشار النمسا: نقبل شروط الدفع مقابل الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل

07:31 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 07:58 GMT 27.04.2022)
© AFP 2022 / STEFANIE LOOSالمستشار النمساوي، كارل نيهامر
المستشار النمساوي، كارل نيهامر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOS
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أعلن المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الأربعاء، أن بلاده قبلت الشروط الروسية الجديدة لدفع ثمن الغاز بالعملة الروسية، مؤكدا على أمن الإمدادات واستقرار الوضع.
وجاء إعلان المستشار النمساوي تعليقا على أنباء وقف إمدادات الغاز الروسي إلى كل من بلغاريا وبولندا، قائلا إن بلاده قبلت الشروط الروسية بعد رفض عدد من الدول شروط الدفع".
وقال المستشار النمساوي، في تصريحات صحفية: "نحن وشركة الطاقة النمساوية "أو أم في" قبلنا الشروط الروسية للدفع مقابل الغاز، كما فعلت الحكومة الألمانية"، مضيفا: "كان هذا مهمًا بالنسبة لنا، وخلال محادثتنا (أثناء زيارة نيهامر إلى موسكو مطلع الشهر الجاري)، أكد بوتين نفسه أن الغاز سيستمر تسليمه ودفع ثمنه باليورو هذا الوضع لم يتغير بالنسبة لنا".
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور غوسلر، في مؤتمر صحفي، أن "الغاز الروسي كان ولا يزال يتم إمداد النمسا به دون انقطاع".
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