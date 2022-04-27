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https://arabic.sputniknews.com/20220427/مقتل-4-جنود-سوريين-وإصابة-آخرين-في-العدوان-الإسرائيلي-على-دمشق-1061653112.html
مقتل 4 جنود سوريين وإصابة آخرين في العدوان الإسرائيلي على دمشق
مقتل 4 جنود سوريين وإصابة آخرين في العدوان الإسرائيلي على دمشق
قتل 4 جنود سوريين وأصيب آخرون في العدوان الإسرائيلي على دمشق، فجر اليوم الأربعاء. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T06:25+0000
2022-04-27T06:25+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
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وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة دمشق فجر هذا اليوم إدى إلى استشهاد 4 عسكريين وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي نفذته طائرات من فوق الأراضي المحتلة.وأكد المصدر لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت رشقة من صواريخ جو أرض في محاولة للوصول إلى بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.وأوضح المصدر الأمني أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.وأشار المصدر الأمني إلى أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وسيتم إعلان نتائج التحقيقات في وقت لاحق.يأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي على ريف دمشق الغربي، منتصف الشهر الجاري، ليكون بذلك الثالث خلال الشهر الجاري.وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا إن "استمرار إسرائيل في شن هذه الاعتداءات يصل إلى مستوى عدوان ممنهج ونمطي مما يستدعي تدخلا فوريا من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".
https://arabic.sputniknews.com/20220426/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-سماء-دمشق-1061650418.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

مقتل 4 جنود سوريين وإصابة آخرين في العدوان الإسرائيلي على دمشق

06:25 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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قتل 4 جنود سوريين وأصيب آخرون في العدوان الإسرائيلي على دمشق، فجر اليوم الأربعاء.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة دمشق فجر هذا اليوم إدى إلى استشهاد 4 عسكريين وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي نفذته طائرات من فوق الأراضي المحتلة.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
أمس, 22:00 GMT
وأكد المصدر لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت رشقة من صواريخ جو أرض في محاولة للوصول إلى بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.
وأوضح المصدر الأمني أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.
وأشار المصدر الأمني إلى أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وسيتم إعلان نتائج التحقيقات في وقت لاحق.
يأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي على ريف دمشق الغربي، منتصف الشهر الجاري، ليكون بذلك الثالث خلال الشهر الجاري.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا إن "استمرار إسرائيل في شن هذه الاعتداءات يصل إلى مستوى عدوان ممنهج ونمطي مما يستدعي تدخلا فوريا من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".
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