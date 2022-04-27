https://arabic.sputniknews.com/20220427/موسكو-وواشنطن-تتفقان-على-صفقة-تبادل-سجناء-1061666997.html
موسكو وواشنطن تتفقان على صفقة تبادل سجناء
موسكو وواشنطن تتفقان على صفقة تبادل سجناء
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها توصلت لعملية تبادل شخصيات مع الإدارة الأمريكية، وذلك بعد مفاوضات شاقة وطويلة. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T12:20+0000
2022-04-27T12:20+0000
2022-04-27T12:20+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102785/93/1027859351_0:134:2500:1540_1920x0_80_0_0_f082e2cea8a1b3743e6b5697d630afa7.jpg
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن السلطات قامت بنقل المواطن الأمريكي تريفور ريد إلى مطار موسكو والذي سيتم إرساله إلى بلاده بعد أن تمت محاكمته بقضية استخدام العنف ضد الشرطة الروسية عام 2019.وفي المقابل ستقوم السلطات الأمريكية بتسليم الجانب الروسي المواطن قسطنطين ياروشينكو المسجون في الولايات المتحدة منذ عام 2011 ولمدة 20 سنة والمتهم بتسليم شحنة كبيرة من المخدرات على الأراضي الأمريكية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102785/93/1027859351_136:0:2365:1672_1920x0_80_0_0_793ece33d4e8cdcd589b51de6886bd1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو وواشنطن تتفقان على صفقة تبادل سجناء
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها توصلت لعملية تبادل شخصيات مع الإدارة الأمريكية، وذلك بعد مفاوضات شاقة وطويلة.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن السلطات قامت بنقل المواطن الأمريكي تريفور ريد إلى مطار موسكو والذي سيتم إرساله إلى بلاده بعد أن تمت محاكمته بقضية استخدام العنف ضد الشرطة الروسية عام 2019.
وفي المقابل ستقوم السلطات الأمريكية بتسليم الجانب الروسي المواطن قسطنطين ياروشينكو المسجون في الولايات المتحدة منذ عام 2011 ولمدة 20 سنة والمتهم بتسليم شحنة كبيرة من المخدرات على الأراضي الأمريكية.