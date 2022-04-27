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https://arabic.sputniknews.com/20220427/موسكو-وواشنطن-تتفقان-على-صفقة-تبادل-سجناء-1061666997.html
موسكو وواشنطن تتفقان على صفقة تبادل سجناء
موسكو وواشنطن تتفقان على صفقة تبادل سجناء
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها توصلت لعملية تبادل شخصيات مع الإدارة الأمريكية، وذلك بعد مفاوضات شاقة وطويلة. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T12:20+0000
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روسيا
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وأشارت الخارجية الروسية إلى أن السلطات قامت بنقل المواطن الأمريكي تريفور ريد إلى مطار موسكو والذي سيتم إرساله إلى بلاده بعد أن تمت محاكمته بقضية استخدام العنف ضد الشرطة الروسية عام 2019.وفي المقابل ستقوم السلطات الأمريكية بتسليم الجانب الروسي المواطن قسطنطين ياروشينكو المسجون في الولايات المتحدة منذ عام 2011 ولمدة 20 سنة والمتهم بتسليم شحنة كبيرة من المخدرات على الأراضي الأمريكية.
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روسيا

موسكو وواشنطن تتفقان على صفقة تبادل سجناء

12:20 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / MLADEN ANTONOVروسيا الولايات المتحدة
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / MLADEN ANTONOV
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها توصلت لعملية تبادل شخصيات مع الإدارة الأمريكية، وذلك بعد مفاوضات شاقة وطويلة.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن السلطات قامت بنقل المواطن الأمريكي تريفور ريد إلى مطار موسكو والذي سيتم إرساله إلى بلاده بعد أن تمت محاكمته بقضية استخدام العنف ضد الشرطة الروسية عام 2019.
وفي المقابل ستقوم السلطات الأمريكية بتسليم الجانب الروسي المواطن قسطنطين ياروشينكو المسجون في الولايات المتحدة منذ عام 2011 ولمدة 20 سنة والمتهم بتسليم شحنة كبيرة من المخدرات على الأراضي الأمريكية.
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