https://arabic.sputniknews.com/20220427/نحتفظ-بحق-الرد-سوريا-توجه-رسالتين-إلى-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-بشأن-الاعتداء-الإسرائيلي-الجديد-1061662985.html
"نحتفظ بحق الرد"... سوريا توجه رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الاعتداء الإسرائيلي الجديد
"نحتفظ بحق الرد"... سوريا توجه رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الاعتداء الإسرائيلي الجديد
وجهت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، بشأن الاعتداء الإسرائيلي... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:05+0000
2022-04-27T11:05+0000
2022-04-27T11:05+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن "دمشق تحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرّها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، لافتة إلى"العواقب الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في خرق اتفاق فصل القوات وفك الاشتباك".وأكد البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "الوقت بات حساساً وملحاً، لتمارس الأمانة العامة ومجلس الأمن ولاياتهما المعقودة وتبادرا إلى إدانة هذه الجرائم الخطيرة".وكان 4 جنود سوريين قتلوا وأصيب آخرون في العدوان الإسرائيلي على دمشق، فجر اليوم الأربعاء. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة دمشق فجر هذا اليوم أدى إلى استشهاد 4 عسكريين وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي نفذته طائرات من فوق الأراضي المحتلة.وأكد المصدر لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت رشقة من صواريخ جو أرض في محاولة للوصول إلى بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.وأوضح المصدر الأمني أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.وأشار المصدر الأمني إلى أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وسيتم إعلان نتائج التحقيقات في وقت لاحق.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/مقتل-4-جنود-سوريين-وإصابة-آخرين-في-العدوان-الإسرائيلي-على-دمشق-1061653112.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
"نحتفظ بحق الرد"... سوريا توجه رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الاعتداء الإسرائيلي الجديد
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وجهت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، بشأن الاعتداء الإسرائيلي الأخير.
وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن "دمشق تحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرّها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، لافتة إلى"العواقب الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في خرق اتفاق فصل القوات وفك الاشتباك".
وأكد البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "الوقت بات حساساً وملحاً، لتمارس الأمانة العامة ومجلس الأمن ولاياتهما المعقودة وتبادرا إلى إدانة هذه الجرائم الخطيرة".
وكان 4 جنود سوريين قتلوا
وأصيب آخرون في العدوان الإسرائيلي على دمشق، فجر اليوم الأربعاء. وذكرت وكالة الأنباء السورية
أن "العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة دمشق فجر هذا اليوم أدى إلى استشهاد 4 عسكريين وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية
تصدت لعدوان إسرائيلي نفذته طائرات من فوق الأراضي المحتلة.
وأكد المصدر لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت رشقة من صواريخ جو أرض في محاولة للوصول إلى بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.
وأوضح المصدر الأمني أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية
في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.
وأشار المصدر الأمني إلى أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وسيتم إعلان نتائج التحقيقات في وقت لاحق.