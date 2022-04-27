https://arabic.sputniknews.com/20220427/نقف-على-مشارف-النصر-الكبير-والنهائي-نصر-الله-يتعهد-باستكمال-طريق-قاسم-سليماني-إلى-القدس-1061662034.html

"نقف على مشارف النصر الكبير والنهائي"... نصر الله يتعهد باستكمال طريق قاسم سليماني إلى القدس

"نقف على مشارف النصر الكبير والنهائي"... نصر الله يتعهد باستكمال طريق قاسم سليماني إلى القدس

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، أن "كل الشرفاء في هذه الأمة على موعد مع القدس إن شاء الله وللصلاة فيها"، قائلا: "هذا عهدنا مع القدس، ومع شعبنا... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T10:48+0000

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وقال نصر الله، في كلمته ضمن فعاليات منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي: "هذا عهدنا أيضا مع جميع شهدائنا الأعزاء الذين قضوا على طريق القدس في كل المنطقة في فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر وكل دول الجوار، الذي عانى بشكل مباشر من العدوان الصهيوني ومن وجود هذا الكيان وفي مقدمهم شهيد القدس القائد الكبير والملهم الحاج قاسم سليماني".وأضاف أن "قاسم سليماني أمضى حياته في خدمة هذا الهدف وهذا الطريق، وهذا المحور، وشهد كثيرا من جهاده وتضحيات هذا المحور، وشهد العديد من انتصاراته، وكان يتوق دوما لمشاهدة الانتصار الكبير والحاسم الآتي إن شاء الله".وأكد أننا "ببركة هذه الدماء الزكية ووفاء لها سنكمل طريقنا مهما عظمت التضحيات والتهديدات والصعوبات والمخاطر وكما تجاوزنا كل المراحل القاسية السابقة وانتقلنا من نصر إلى نصر"، مضيفا: "نحن بعون الله تعالى نقف على مشارف النصر الكبير والعظيم والنهائي الذي نراه قريبا جدا إن شاء الله".واعتبر نصر الله أن "القدس تعود اليوم لتكون هي القضية الهدف، وهي القضية الأساس ولتكون هي المحور لكل محور المقاومة، مؤكدا أنها مسؤولية الأمة جمعاء.وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الأربعاء 20 نيسان/ أبريل، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، لليوم الرابع على التوالي؛ وذلك تحت حراسة مشددة من قوات الأمن الإسرائيلية.وباشرت القوات الإسرائيلية بمحاصرة المصلين المعتكفين داخل المسجد القبلي، كما أبعدت النساء المعتكفات إلى مواقع بعيدة عن المسار، الذي يمر منه المستوطنون.وقالت دائرة الأوقاف، في بيان: "المستوطنون اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي اعتلت أسطح المصلى القبلي".

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