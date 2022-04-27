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وارسو تطالب المفوضية الأوروبية بإدخال رسوم على واردات الطاقة الروسية
وارسو تطالب المفوضية الأوروبية بإدخال رسوم على واردات الطاقة الروسية
أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، اليوم الأربعاء، أن وارسو ستتوجه إلى المفوضية الأوروبية بطلب لفرض رسوم على واردات الفحم والغاز والنفط من روسيا... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:25+0000
2022-04-27T13:25+0000
روسيا
بولندا
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وارسو - سبوتنيك. وقال مورافيتسكي، لصحيفة "بيلد": "ستقدم بولندا طلباً إلى المفوضية الأوروبية لتطبيق تعريفات الاتحاد الأوروبي التي تتراوح من 25 في المئة إلى 35 في المئة على النفط والغاز والفحم الروسي. سيتعين على أولئك الذين يمتثلون للحظر أن يدفعوا ثمن الغاز المسال أو النفط من مصادر أخرى. لذلك، من العدل أن يصبح استيراد موارد الطاقة الروسية أكثر تكلفة".وأضاف رئيس وزراء بولندا: "في الخلاف مع إيران، فرضنا بشكل فعال عقوبات واسعة النطاق ضد مثل هذه البلدان الثالثة".أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، وقف إمدادات الغاز بشكل كامل، إلى شركتي "بولغار غاز" البلغارية و" بي جي إن آي جي" البولندية، بسبب عدم دفعهما المستحقات بعملة الروبل الروسية؛ حسبما تقتضي إجراءات دفع ثمن الغاز بالنسبة للبلدان "غير الصديقة".
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روسيا, بولندا

وارسو تطالب المفوضية الأوروبية بإدخال رسوم على واردات الطاقة الروسية

13:25 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / Eric Piermont
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أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، اليوم الأربعاء، أن وارسو ستتوجه إلى المفوضية الأوروبية بطلب لفرض رسوم على واردات الفحم والغاز والنفط من روسيا بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35 في المئة.
وارسو - سبوتنيك. وقال مورافيتسكي، لصحيفة "بيلد": "ستقدم بولندا طلباً إلى المفوضية الأوروبية لتطبيق تعريفات الاتحاد الأوروبي التي تتراوح من 25 في المئة إلى 35 في المئة على النفط والغاز والفحم الروسي. سيتعين على أولئك الذين يمتثلون للحظر أن يدفعوا ثمن الغاز المسال أو النفط من مصادر أخرى. لذلك، من العدل أن يصبح استيراد موارد الطاقة الروسية أكثر تكلفة".
وأشار إلى أن الحظر وحده ليس كافياً، بل من الضروري أيضاً منع موسكو من بيع النفط بأسعار أقل لدول أخرى مثل الهند.
وأضاف رئيس وزراء بولندا: "في الخلاف مع إيران، فرضنا بشكل فعال عقوبات واسعة النطاق ضد مثل هذه البلدان الثالثة".
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، وقف إمدادات الغاز بشكل كامل، إلى شركتي "بولغار غاز" البلغارية و" بي جي إن آي جي" البولندية، بسبب عدم دفعهما المستحقات بعملة الروبل الروسية؛ حسبما تقتضي إجراءات دفع ثمن الغاز بالنسبة للبلدان "غير الصديقة".
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