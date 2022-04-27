https://arabic.sputniknews.com/20220427/واشنطن-نتواصل-مع-بولندا-وبلغاريا-بعد-قطع-روسيا-إمدادات-الغاز-1061685924.html

واشنطن: نتواصل مع بولندا وبلغاريا بعد قطع روسيا إمدادات الغاز

واشنطن: نتواصل مع بولندا وبلغاريا بعد قطع روسيا إمدادات الغاز

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها كانت على اتصال بمسؤولين حكوميين من بولندا وبلغاريا خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد قرار روسيا تعليق إمدادات الغاز... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T20:52+0000

2022-04-27T20:52+0000

2022-04-27T20:52+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049057207_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a6bbb0c11717a3c3776a4ab1c8054b73.jpg

واشنطن – سبوتنيك. قالت متحدثة البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية، إن "القادة البولنديين قالوا إن لديهم القدرة من خلال الاحتياطيات والمدخلات الأخرى في الوقت الحالي، وقالت بلغاريا إنها تدرس أيضًا إجراءات استيراد أخرى"، لذلك نحن نعمل على معالجة الأمر على المدى الطويل. لقد تواصلنا مع هؤلاء القادة خلال الـ 24 ساعة الماضية."يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق كافة أهدافها، رغم الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على روسيا؛ موضحا في الوقت ذاته أن موسكو لا تسعى إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، وإنما تهدف إلى القضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وإزالة مصادر التهديد لروسيا.وكان بوتين قد وقع مرسوماً حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي، ردا على العقوبات الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأعلنت شركة "غاز بروم" الروسية، اليوم الأربعاء، عن وقف إمدادات الغاز بشكل كامل، إلى شركتي "بولغار غاز" البلغارية و" بي جي إن آي جي" البولندية؛ بسبب عدم دفعهما المستحقات بالروبل الروسي؛ حسبما تقتضي إجراءات دفع ثمن الغاز بالنسبة للبلدان "غير الصديقة".وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، أن التكتل الأوروبي لا يعتزم الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، وأن أي عملية دفع بالعملة الروسية يعتبر "مخالفا للقانون".وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية "نعمل مع الولايات المتحدة وشركائنا لإمداد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز.. وسنمضي قدما في إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي والكرملين فشل في تقسيمنا".

https://arabic.sputniknews.com/20220427/عملاقة-النفط-الإيطالية-إيني-تستعد-لفتح-حساب-بالروبل-الروسي-لدفع-ثمن-الغاز-1061684953.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, فلاديمير بوتين