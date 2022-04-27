https://arabic.sputniknews.com/20220427/وزارة-التجارة-والصناعة-الكويتية-توضح-موقفها-من-دورة-ألعاب-بادل-واللباس-غير-المحتشم--1061657404.html
وزارة التجارة والصناعة الكويتية توضح موقفها من دورة ألعاب "بادل" واللباس غير المحتشم
وزارة التجارة والصناعة الكويتية توضح موقفها من دورة ألعاب "بادل" واللباس غير المحتشم
أوضحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عبر بيان على تويتر، صحة المعلومات التي أشارت إلى إيقاف دورة لعبة "بادل" بسبب اللباس غير المحتشم والاختلاط بين الرجال... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T08:38+0000
2022-04-27T08:38+0000
2022-04-27T08:38+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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وأشارت الوزارة عبر صفحتها على منصة تويتر، إلى أن إجراء استدعاء الشركة المنظمة كان بهدف إصدار التراخيص الضرورية للأنشطة التجارية التي ستقام خلال الدورة، إضافة إلى ترخيص توزيع الهدايا، دون الإشارة إذا ما تم فعلا إيقاف الدورة أم لا، مؤكدة أنه لا علاقة لها بأي معلومات أخرى غير صادرة عنها.جاء هذا الرد من قبل الوزارة، بعد أن كان عضو مجلس الأمة الكويتي فايز الجمهور، قد شكر وزير التجارة في وقت سابق، عبر تغريدة له على تويتر،لإيقافه دورة "بادل" بسبب اللبس غير المحتشم والاختلاط.وقال الجمهور: "تجاوب مشكور من #وزيرالتجارة بقراره وقف ما يسمى دورة بطولة لعبة البادل ودعوة أبنائنا وبناتنا بعدم اللبس المحتشم والاختلاط بينهم بتجاوز على القانون للترخيص وبفوضى الإعلانات"، داعيا وزارة إلى "الاستمرار بمخالفة جميع من يدعوا لإعلان لأي دورة بغير ترخيص والتشديد بالمخالفة".وتعود أصول دورة الألعاب "بادل"، التي تجمع بين لعبتي التنس وسكواش، إلى المكسيك حيث كانت انطلاقتها في أواخر ستينات القرن الماضي، لتصل إلى سواحل البحر المتوسط في إسبانيا وعدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر ومصر والبحرين عام 2014، فيما انتشرت في الكويت مع أواخر عام 2019، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
https://arabic.sputniknews.com/20210511/الداخلية-الكويتية-تحذر-مرتادي-البحر-التزموا-بـ-اللباس-المحتشم-1048945469.html
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
وزارة التجارة والصناعة الكويتية توضح موقفها من دورة ألعاب "بادل" واللباس غير المحتشم
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أوضحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عبر بيان على تويتر، صحة المعلومات التي أشارت إلى إيقاف دورة لعبة "بادل" بسبب اللباس غير المحتشم والاختلاط بين الرجال والنساء.
وأشارت الوزارة عبر صفحتها على منصة تويتر، إلى أن إجراء استدعاء الشركة المنظمة كان بهدف إصدار التراخيص الضرورية للأنشطة التجارية التي ستقام خلال الدورة، إضافة إلى ترخيص توزيع الهدايا، دون الإشارة إذا ما تم فعلا إيقاف الدورة أم لا، مؤكدة أنه لا علاقة لها بأي معلومات أخرى غير صادرة عنها.
جاء هذا الرد من قبل الوزارة، بعد أن كان عضو مجلس الأمة الكويتي فايز الجمهور، قد شكر وزير التجارة في وقت سابق، عبر تغريدة له على تويتر،لإيقافه دورة "بادل" بسبب اللبس غير المحتشم والاختلاط.
وقال الجمهور: "تجاوب مشكور من #وزيرالتجارة بقراره وقف ما يسمى دورة بطولة لعبة البادل ودعوة أبنائنا وبناتنا بعدم اللبس المحتشم والاختلاط بينهم بتجاوز على القانون للترخيص وبفوضى الإعلانات"، داعيا وزارة إلى "الاستمرار بمخالفة جميع من يدعوا لإعلان لأي دورة بغير ترخيص والتشديد بالمخالفة".
وتعود أصول دورة الألعاب "بادل"، التي تجمع بين لعبتي التنس وسكواش، إلى المكسيك حيث كانت انطلاقتها في أواخر ستينات القرن الماضي، لتصل إلى سواحل البحر المتوسط في إسبانيا وعدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر ومصر والبحرين عام 2014، فيما انتشرت في الكويت مع أواخر عام 2019، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".