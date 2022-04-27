https://arabic.sputniknews.com/20220427/وزيرة-الخارجية-الألمانية-عن-احتمال-حصول-حرب-نووية-يمكن-أن-تحدث-في-اليوم-التالي-1061671457.html
وزيرة الخارجية الألمانية عن احتمال حصول حرب نووية: "يمكن أن تحدث في اليوم التالي"
وزيرة الخارجية الألمانية عن احتمال حصول حرب نووية: "يمكن أن تحدث في اليوم التالي"
علقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، على احتمال زيادة التصعيد في أوكرانيا واستخدام الأسلحة النووية. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:37+0000
2022-04-27T13:37+0000
2022-04-27T13:37+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050421517_0:0:3287:1850_1920x0_80_0_0_982acf580fc880ea702d92e79073440e.jpg
وقالت بيربوك خلال كلمة أمام البوندستاغ الألماني "من وجهة نظر ما يمكن أن يحدث بالفعل، لقد تحدثت عن هذا في بداية الخطاب، لا نعرف".وأضافت قائلة: "لا أحد في العالم كله يمكنه أن يقول على وجه اليقين إذا اتخذنا هذه الخطوة، فإن الخطوة التالية قد تكون حرب نووية، لذلك نحن مسؤولون دائمًا عن تحديد المخاطر بوضوح ولكن في نفس الوقت لا نثير الذعر ". في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال التهديد المباشر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050421517_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aa3150d694df93f11eca3f1e4de16772.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزيرة الخارجية الألمانية عن احتمال حصول حرب نووية: "يمكن أن تحدث في اليوم التالي"
تابعنا عبر
علقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، على احتمال زيادة التصعيد في أوكرانيا واستخدام الأسلحة النووية.
وقالت بيربوك خلال كلمة أمام البوندستاغ الألماني "من وجهة نظر ما يمكن أن يحدث بالفعل، لقد تحدثت عن هذا في بداية الخطاب، لا نعرف".
وأضافت قائلة: "لا أحد في العالم كله يمكنه أن يقول على وجه اليقين إذا اتخذنا هذه الخطوة، فإن الخطوة التالية قد تكون حرب نووية، لذلك نحن مسؤولون دائمًا عن تحديد المخاطر بوضوح ولكن في نفس الوقت لا نثير الذعر ".
في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال التهديد المباشر.