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بوتين: إذا تدخلت جهة خارجية بالوضع في أوكرانيا فسيكون الرد سريعا وتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن
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وزيرة الخارجية الألمانية عن احتمال حصول حرب نووية: "يمكن أن تحدث في اليوم التالي"
وزيرة الخارجية الألمانية عن احتمال حصول حرب نووية: "يمكن أن تحدث في اليوم التالي"
علقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، على احتمال زيادة التصعيد في أوكرانيا واستخدام الأسلحة النووية. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:37+0000
2022-04-27T13:37+0000
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وقالت بيربوك خلال كلمة أمام البوندستاغ الألماني "من وجهة نظر ما يمكن أن يحدث بالفعل، لقد تحدثت عن هذا في بداية الخطاب، لا نعرف".وأضافت قائلة: "لا أحد في العالم كله يمكنه أن يقول على وجه اليقين إذا اتخذنا هذه الخطوة، فإن الخطوة التالية قد تكون حرب نووية، لذلك نحن مسؤولون دائمًا عن تحديد المخاطر بوضوح ولكن في نفس الوقت لا نثير الذعر ". في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال التهديد المباشر.
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وزيرة الخارجية الألمانية عن احتمال حصول حرب نووية: "يمكن أن تحدث في اليوم التالي"

13:37 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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علقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، على احتمال زيادة التصعيد في أوكرانيا واستخدام الأسلحة النووية.
وقالت بيربوك خلال كلمة أمام البوندستاغ الألماني "من وجهة نظر ما يمكن أن يحدث بالفعل، لقد تحدثت عن هذا في بداية الخطاب، لا نعرف".
وأضافت قائلة: "لا أحد في العالم كله يمكنه أن يقول على وجه اليقين إذا اتخذنا هذه الخطوة، فإن الخطوة التالية قد تكون حرب نووية، لذلك نحن مسؤولون دائمًا عن تحديد المخاطر بوضوح ولكن في نفس الوقت لا نثير الذعر ".
في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال التهديد المباشر.
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