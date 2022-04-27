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https://arabic.sputniknews.com/20220427/وزير-إيطالي-عواقب-التخلي-عن-مصادر-الطاقة-الروسية-خطيرة-للغاية-على-بلادنا--1061684598.html
وزير إيطالي: عواقب التخلي عن مصادر الطاقة الروسية خطيرة للغاية على بلادنا
وزير إيطالي: عواقب التخلي عن مصادر الطاقة الروسية خطيرة للغاية على بلادنا
أكد وزير الدولة الإيطالي فيديريكو دينكاه أن عواقب التخلي عن مصادر الطاقة التي تأتي من روسيا خطيرة للغاية على إيطاليا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T19:57+0000
2022-04-27T19:57+0000
اقتصاد
روسيا
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وأشار دينكاه إلى أنه إذا كان ذلك ضرورياً "فسنواجهه بروح التضحية، في محاولة لإيجاد طريق للاستقلال عن الغاز الروسي".وأضاف دينكاه أنه "يجب بذل جهد مشترك، جهد من أجل السلام، فنحن نريد التعبير من خلال العقوبات عن أقصى قدرة ممكنة لوضع الاقتصاد الروسي بموقف صعب"، بحسب ما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية.وأشار دينكاه إلى أن "هذه الصعوبة يمكن أن تترجم بسرعة كبيرة إلى خفض في الإمدادات، وبشكل خاص المواد الحربية، مما يقود إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/ألمانيا-وقف-إمدادات-الغاز-الروسية-إلى-بولندا-وبلغاريا-لن-يؤثر-علينا-1061678824.html
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اقتصاد, روسيا

وزير إيطالي: عواقب التخلي عن مصادر الطاقة الروسية خطيرة للغاية على بلادنا

19:57 GMT 27.04.2022
© Fotolia / fabiomaxعلم إيطاليا
علم إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Fotolia / fabiomax
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أكد وزير الدولة الإيطالي فيديريكو دينكاه أن عواقب التخلي عن مصادر الطاقة التي تأتي من روسيا خطيرة للغاية على إيطاليا.
وأشار دينكاه إلى أنه إذا كان ذلك ضرورياً "فسنواجهه بروح التضحية، في محاولة لإيجاد طريق للاستقلال عن الغاز الروسي".
وأضاف دينكاه أنه "يجب بذل جهد مشترك، جهد من أجل السلام، فنحن نريد التعبير من خلال العقوبات عن أقصى قدرة ممكنة لوضع الاقتصاد الروسي بموقف صعب"، بحسب ما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية.
وأشار دينكاه إلى أن "هذه الصعوبة يمكن أن تترجم بسرعة كبيرة إلى خفض في الإمدادات، وبشكل خاص المواد الحربية، مما يقود إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".
التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
ألمانيا: وقف إمدادات الغاز الروسية إلى بولندا وبلغاريا لن يؤثر علينا
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