https://arabic.sputniknews.com/20220427/وزير-إيطالي-عواقب-التخلي-عن-مصادر-الطاقة-الروسية-خطيرة-للغاية-على-بلادنا--1061684598.html

وزير إيطالي: عواقب التخلي عن مصادر الطاقة الروسية خطيرة للغاية على بلادنا

وزير إيطالي: عواقب التخلي عن مصادر الطاقة الروسية خطيرة للغاية على بلادنا

أكد وزير الدولة الإيطالي فيديريكو دينكاه أن عواقب التخلي عن مصادر الطاقة التي تأتي من روسيا خطيرة للغاية على إيطاليا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T19:57+0000

2022-04-27T19:57+0000

2022-04-27T19:57+0000

اقتصاد

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103871/25/1038712509_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_f90b3c73e1bbece2203db5a387fe42aa.jpg

وأشار دينكاه إلى أنه إذا كان ذلك ضرورياً "فسنواجهه بروح التضحية، في محاولة لإيجاد طريق للاستقلال عن الغاز الروسي".وأضاف دينكاه أنه "يجب بذل جهد مشترك، جهد من أجل السلام، فنحن نريد التعبير من خلال العقوبات عن أقصى قدرة ممكنة لوضع الاقتصاد الروسي بموقف صعب"، بحسب ما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية.وأشار دينكاه إلى أن "هذه الصعوبة يمكن أن تترجم بسرعة كبيرة إلى خفض في الإمدادات، وبشكل خاص المواد الحربية، مما يقود إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".

https://arabic.sputniknews.com/20220427/ألمانيا-وقف-إمدادات-الغاز-الروسية-إلى-بولندا-وبلغاريا-لن-يؤثر-علينا-1061678824.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, روسيا