https://arabic.sputniknews.com/20220427/وزير-الخارجية-الإيراني-التركيز-على-الحلول-السياسية-يخدم-السلام-والاستقرار-في-المنطقة-1061676966.html

وزير الخارجية الإيراني: التركيز على الحلول السياسية يخدم السلام والاستقرار في المنطقة

وزير الخارجية الإيراني: التركيز على الحلول السياسية يخدم السلام والاستقرار في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الفاتيكاني، المطران باؤول غالاغير، اليوم الأربعاء، إن التركيز على الحلول السياسية... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T15:09+0000

2022-04-27T15:09+0000

2022-04-27T15:09+0000

إيران

أخبار إيران

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وأضاف أن "أسباب الكثير من الفجائع المؤلمة التي يعاني منها البشر اليوم، هي انعدام الروحانية والمبادئ الأخلاقية في العلاقات الدولية"، في إشارة إلى الأزمات الحالية داخل أفغانستان واليمن وأوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتطرق عبد اللهيان خلال حديثه، إلى إساءة أحد المواطنين السويديين مؤخرا لحرمة القرآن الكريم، مطالبا الفاتيكان بأن يعير أهمية خاصة إلى حماية الكتب والديانات السماوية في أرجاء العالم.وأشار عبد اللهيان إلى ضرورة التنديد بالهجمات الإرهابية التي طالت أفغانستان، قائلا "إن الحوار بين أتباع الديانات السماوية يسهم بشكل أساسي في تقليص العنف والتطرف".

https://arabic.sputniknews.com/20220427/هل-يمهد-الحوار-بين-السعودية-وإيران-إلى-تطبيع-العلاقات-بينهما؟-1061675503.html

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