https://arabic.sputniknews.com/20220427/وزير-الدفاع-التركي-بوتين-وزيلينسكي-قد-يلتقيان-في-إسطنبول-خلال-أيام-1061662858.html

وزير الدفاع التركي: بوتين وزيلينسكي قد يلتقيان في إسطنبول خلال أيام

وزير الدفاع التركي: بوتين وزيلينسكي قد يلتقيان في إسطنبول خلال أيام

صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة في إسطنبول مع فلاديمير زيلينسكي. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T11:02+0000

2022-04-27T11:02+0000

2022-04-27T11:02+0000

العالم

روسيا

فلاديمير بوتين

فلاديمير زيلينسكي

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ألمانيا، اليوم الأربعاء، إن "بوتين وزيلينسكي يلتقيان في الأيام المقبلة في إسطنبول بعد اقتراح (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان".وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، هاتفياً، مع نظيره التركي، الوضع في أوكرانيا وجهود روسيا لضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك تنظيم ممرات إنسانية.وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تعلقت بمسألة أثارها رجب طيب إردوغان حول الوضع في ماريوبول، وأشار رئيس روسيا إلى تحرير هذه المدينة وأنه لا تجري هناك عمليات عسكرية".وأضاف البيان أنه "تم بحث الوضع في أوكرانيا بالتفصيل في سياق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، والجهود المستمرة التي يبذلها الجانب الروسي لضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك وتنظيم ممرات إنسانية".وذكر البيان أنه "تم النظر في مسائل تطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك وفي مجال النقل الجوي والسياحة. وتم الإعراب عن ارتياح خاص لنمو التعاون التجاري والاقتصادي. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار المنتظم".وأكد الرئيس التركي، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في مسار مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا، لإحلال السلام.واستضافت إسطنبول، الشهر الماضي، محادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت قبل ذلك عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/أنقرة-لقاء-بوتين-وزيلينسكي-ممكن-حال-توفرت-الشروط-ولكن-يصعب-تحديد-موعد-1061428332.html

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