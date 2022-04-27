https://arabic.sputniknews.com/20220427/وزير-الذكاء-الاصطناعي-الإماراتي-نتطلع-لأن-نصبح-دولة-رائدة-في-هذا-المجال-1061676381.html
وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي: نتطلع لأن نصبح دولة رائدة في هذا المجال
وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي: نتطلع لأن نصبح دولة رائدة في هذا المجال
قال وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي عمر بن سلطان، إن استخدام تلك التقنيات لا يقتصر على فوائدها الاقتصادية، مضيفا: "نتطلع لأن تصبح الإمارات دولة رائدة في هذا... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T15:13+0000
2022-04-27T15:13+0000
2022-04-27T15:13+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أكد فيها ابن سلطان استخدام هذه التقنيات ضمن إطار محدد وفي نطاق المسؤولية.يعد عمر بن سلطان، أول وزير في هذا التخصص في العالم وهو مختص بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.وتابع: "الإمارات تحتاج استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسين جودة الحياة".يذكر أنه تم استحداث منصب وزير الذكاء الاصطناعي عام 2017 لقيادة استراتيجية الدولة في هذا المجال، التي تم إطلاقها في نفس العام.وتسعى الإمارات لتحقيق عوائد اقتصادية من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشير تقديرات إلى أنها يمكن أن تصل إلى 91 مليار دولار بحلول عام 2031.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي: نتطلع لأن نصبح دولة رائدة في هذا المجال
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قال وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي عمر بن سلطان، إن استخدام تلك التقنيات لا يقتصر على فوائدها الاقتصادية، مضيفا: "نتطلع لأن تصبح الإمارات دولة رائدة في هذا المجال".
جاء ذلك في مقابلة مع
وكالة "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أكد فيها ابن سلطان استخدام هذه التقنيات ضمن إطار محدد وفي نطاق المسؤولية.
يعد عمر بن سلطان، أول وزير في هذا التخصص في العالم وهو مختص بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل
عن بعد.
وتابع: "الإمارات تحتاج استخدام الذكاء الاصطناعي
كأداة لتحسين جودة الحياة".
يذكر أنه تم استحداث منصب وزير الذكاء الاصطناعي عام 2017 لقيادة استراتيجية الدولة في هذا المجال، التي تم إطلاقها في نفس العام.
وتسعى الإمارات لتحقيق عوائد اقتصادية من الاعتماد على تقنيات الذكاء
الاصطناعي، وتشير تقديرات إلى أنها يمكن أن تصل إلى 91 مليار دولار بحلول عام 2031.